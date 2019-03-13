"Міста і села будуть зруйновані": Корчинський закликав до силового звільнення Криму і Донбасу

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом.

На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує. Про це відомий націоналіст заявив в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Повертати військовим шляхом — це процедура не сильно смачна для тих людей, які там на окупованих територіях. Це означає, що міста і села будуть зруйновані, що там будуть вестися бої. Будуть вестися далі ще. У Донецьку у нас зараз не ведуться бої, а будуть вестися вуличні бої в Донецьку. Це означає, буде зруйнована якась частина Донецька. Будуть вестися бої в Луганську, буде зруйнована якась частина Луганська, Шахтарська, значна частина Горлівки. Тому що ми будемо їх відвойовувати. Ми будемо відвойовувати Крим. Це означає, що постраждає Сімферополь, Севастополь і багато інших міст", — сказав Корчинський.

Новини Корчинський закликав ветеранів СРСР покаятися перед УПА

Він підкреслив, що всі розмови про те, що території, які захопила Росія, можна повернути будь-яким іншим способом, є обманом. Оскільки альтернативи військовому шляху немає. На підтвердження своїх слів лідер "Братства" додав, що частина Донбасу була звільнена у 2014 році саме завдяки силовий зачистці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчинський заявив, що Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим і Донбас. Ці слова буквально довели росіян до істерики, і вони почали масово висловлювати своє невдоволення в інтернеті.

Нагадаємо, раніше націоналіст виступив із ще однією скандальною заявою, закликавши зробити з Кримського моста шибеницю. Цим він дав привід російським журналістам в черговий раз написати про сплеск "нацизму в Україні".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram