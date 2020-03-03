Міськраду Мелітополя можуть розпустити через сутичку депутатів зі "слугою народу". Відео

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Сергій Крейденко ініціює розпуск міськради Мелітополя після сутички з місцевими депутатами, які не пускали його на засідання.

Про це Крейденко заявив в ефірі ObozTV і виклав свою версію гучного скандалу в Мелітополі.

За словами Крейденка, конфлікт з депутатами Мелітопольської міськради виник через їх небажання знижувати тарифи на тепло.

"Було погоджено з главами фракцій місцевих партій голосування за зниження тарифу. Я прийшов до міськради, вони мене не хотіли пускати, місцеві депутати закрили двері, закрили людей, які прийшли зі мною поставити питання тарифів на порядок денний... Я просив, щоб знайшли ключі, щоб відкрили двері. Мені довелося смикати двері, потім їх відкрили, я зайшов до зали засідань", – розповів він.

"Слуга народу" повідомив, що в залі засідань місцеві депутати його "смикали і возили по стіні, блокували, не давали слова, не давали можливості поспілкуватися і поставити дане питання на голосування".

"Я прийшов з 4 тисячами підписів людей, які платять за тепло... Я сів у президію... на вільне місце, поставив ці папери перед собою. Поки я відвернувся, один з депутатів вилив пляшку води на ці документи. Я підняв ці документи, а вони розсипаються. Відповідно, мене спровокували на те, що я відкрив пляшку і вилив воду в обличчя цього депутата", – пояснив Крейденко.

"Зараз ця рада показала своє обличчя, що їй плювати на людей. Я реєструю постанову про розформування і дострокове припинення повноважень Мелітопольської міської ради. Я думаю, що мої колеги 226 голосами підтримають це, і ми проведемо там дострокові вибори. Я у вівторок реєструю, воно має процедурно пройти і виноситися в залу", – заявив нардеп.

Він уточнив, що розпуск Мелітопольської міськради буде розглянуто після голосування парламентом за закон про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко увірвався на сесію Мелітопольської міськради зі своїми соратниками. Нардеп хотів, щоб йому дали виступити, намагався залізти на стіл, в результаті зав'язалася штовханина з місцевими депутатами. Засідання міськради було закрито достроково.

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