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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

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Мій основний аккаунт в Facebook забанили ось за цей текст.

Перед принуждением к миру на условиях Кремля нам устроят очередную локальную войну.

Потом новый Президент и Парламент займутся формализацией мира.

Опросы будут типа: вы за мир? Российский народ друг? Войну ведут политики? Нужно договариваться? И все українською мовою, правда в публичных выступлениях Зеленского - плохой.

Вопросы НАТО и ЕС, внесённые в Конституцию, будут актуальны, но кто в Украине соблюдает Конституцию?

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Суд над Россией

В это время РФ и Беларусь объявляют о внедрении единой валюты, а Молдова получает пророссийский парламент.

Северный поток 2 достраивается.

Германия уже подписала новый договор экономического сотрудничества с РФ.

Мы сейчас наблюдаем слабую попытку Западных стран подготовится к предотвращению войны, оттянуть ее или избежать, и одновременные действия РФ в ведении войны вооружёнными, информационными, экономическими и всеми возможными средствами.

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Проблема вот в чем:

Запад не ведет войну, Украина обороняется от гибридной войны, а РФ ведет войну по всем фронтам и готовит инфраструктуру для ее расширения.

НАТО это все понимает и подводит танковые бригады, проводит учения, работает с союзниками, делает тысячи проектов.

Но РФ уже ведет войну, а все остальные только дают оценку:

Это уже война? Это угроза? Как урегулировать эту случайность? Доказано всего несколько смертей, а остальные не доказаны. Никто же массово не погиб из наших граждан.

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Украина не покорится РФ, как и всегда за эти тысячи лет.

Мало того, мы будем убивать русских с оружием от Львова до Станицы Луганской, которую хотели сдать, и дальше. И Мариуполь мы будем отвоевывать, если буряты опять пойдут на него атакой.

Никто не будет за нас воевать. НАТО уж точно.

Если мы хотим быть самостоятельными и сохранить страну, то мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину.

Написано по-русски специально для русских.

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Україна
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Славу уронили
Славу уронили
Носатый! Ну не тянешь ты на Гитлера, ну никак! Обычный вор-мародер.
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
ты скотина следующий за тымчуком, лживая тварь!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Лучше сдаться, как в 1941, и цветами встречать агрессора!
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