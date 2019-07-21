Мінус один? Данилюк різко відхрестився від посади прем'єр-міністра

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, якого назвали в числі кандидатів на крісло прем'єр-міністра, заявив, що не бачить себе на цій посаді.

Своєю позицією поділився він у коментарі theБабелю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене є чим займатися в РНБО. Я хочу перетворити її на інститут, який працює на світовому рівні, для того щоб ризики, з якими стикається Україна, знаходили адекватну відповідь. І щоб у президента була підтримка в сфері, за яку він відповідає", – поділився Данилюк.

Олександр Данилюк та Володимир Зеленський

За словами секретаря РНБО, якщо в плани президента Володимира Зеленського все ж входить його призначення на пост глави уряду, їх бачення не співпадає.

"Я рекомендую президенту рішення в сфері безпеки і оборони. Все", – резюмував він, запевнивши, що не радив нікого на згадану посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом. Данилюк у свою чергу має відповідну освіту і в 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів України.

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