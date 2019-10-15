Мінус 7%: чому українці перестають вірити Зеленському та що буде далі

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав. Це перше істотне зниження підтримки політика з початку 2019 року, якщо вірити даним соціологічних досліджень. Після шести місяців схвалення роботи глави держави просіло на 7%, і, можливо, продовжить свій рух донизу.

Про що це свідчить, які причини і що чекає далі — з'ясовував OBOZREVATEL.

Цей текст про:

рівень підтримки президента;

причини його зростання і падіння;

перспективи в найближчому майбутньому.

Що відбувається із Зе?

Місяць тому, 18 вересня, OBOZREVATEL детально аналізував феномен високого рейтингу глави держави. Ззідно з тими даними, 73% українців підтримували Володимира Зеленського. Приблизно 80% загалом довіряли інституту президента.

Це надзвичайний рівень, вищий, ніж у лідера Росії Володимира Путіна, який роками утримує свій рейтинг за допомогою підконтрольних ЗМІ та інших політтехнологічних прийомів. Для України ж таке схвалення дій конкретної людини — також феномен (до речі, за даними опитування, церкві довіряли лише 63%).

Тоді соціологи пояснили це явище так:

звільнення полонених;

жорсткий стиль управління й сутички з чиновниками;

збереження ейфорії після президентських і парламентських виборів;

загалом грамотна комунікація з суспільством.

Це не повний, але приблизно основний перелік тих "стовпів", на яких трималося всенародне захоплення.

Володимир Зеленський

Правда, за місяць ситуація дещо змінилася. Свої дані за період з 9 по 11 жовтня опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Позитивно до діяльності глави держави ставляться 66% українців. Нейтральну характеристику надали 23% респондентів, тоді як 9% негативно оцінили його роботу. Також впав рейтинг прем'єр-міністра Олексія Гончарука (з 17% до 10%) і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (з 33% до 27%).

Дані опитування Скріншот

Коментуючи дані дослідження, керівник КМІС Володимир Паніотто заявив, що на результат вплинули масові заходи проти "формули Штайнмаєра".

"Схоже, протести позначилися на підтримці президента Зеленського і його підтримка почала гіршати. Втім, він впевнено посідає перше місце з балансу позивного і негативного ставлення – з дуже великим відривом від усіх інших політиків, які були в нашому списку", — підкреслив соціолог.

Про причини падіння

Справді, причин може бути відразу декілька.

Провал комунікації після оголошення підписання "формули Штайнмаєра". Це визнав зокрема й президент.

До речі, саме тому в його команді вирішили оголосити про пресмарафон для журналістів, який у підсумку тривав понад 14 годин.

Відсутність реальних посадок за корупційні чи інші злочини. Минулого місяця була лише одна гучна справа одіозного екснардепа Сергія Пашинського.

Епопея з ринком землі. Рівень оцінки продажу землі в суспільстві невеликий, про це говорять зокрема й останні соцопитування. Простіше кажучи — тема непопулярна, але її активно просуває Кабінет міністрів і фракція "Слуги народу" у Верховній Раді.

Що чекає далі

За словами експерта "Соцісу" Миколи Чурінова, зниження довіри — це швидкоминуче коливання, говорити про масштабне падіння не доводиться.

"Це тимчасове явище, подивимося, як далі буде діяти президент. Думаю, що з ним пов'язують великі надії, і надалі це буде, може, не виправлено, але якось скориговано", — підкреслив у коментарі OBOZREVATEL Чурінов.

Його колега Дмитро Дмитрук упевнений, що нинішній рейтинг президента зберігається на рівні 70%, а зменшення він просто назвав коливанням. Ба більше, опитування проводилося до 14-годинного марафону Зеленського перед журналістами. Правда, надалі зберігати позиції досить складно, враховуючи просування стосовно врегулювання війни на Донбасі, відкриття ринку землі, перших платіжок за опалення.

"Це гострі теми, утримати такий рейтинг, враховуючи, що в суспільстві ставляться до них неоднозначно, складно. У будь-якому випадку будуть збитки, щоб не робив. Консенсусу в народі немає, тому робота з цих питань викликатиме втрати", — сказав Дмитрук.

Дивіться відео на тему:

Водночас якоїсь граничної планки падіння підтримки соціологи не бачать. Простіше кажучи — "трапитися може цілковито все, що завгодно".

Вони припускають, що рівень схвалення навряд впаде за наступну зиму нижче 50%. Офісу президента поки вдається розділити рейтинги глави держави і його партії "Слуга народу". Йому формують образ чесного політика, який в разі провалу роботи "своїх людей" готовий привселюдно це визнати і відправити їх у відставку.

Недарма багато голів ОДА публічно заявляють, що Зеленський дав їм час до кінця року, а президент неодноразово погрожує Верховній Раді і своїй партії перевиборами вже через рік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram