"Минула робота": в РНБО розповіли про зв'язок Коломойського із Зеленським

Олігарх Ігор Коломойський не має безпосереднього впливу на президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"Я в своїй роботі такого впливу не бачу. Є люди, які асоціюються з Коломойським по минулій роботй, хтось з інших зв'язків. Вони є і в списку (партії" Слуга народу " – Ред.) ... Але я безпосереднього впливу Коломойського на Зеленського не бачу", – зазначив він.

Також Данилюк прокоментував можливий вплив Коломойського на главу Офісу президента Андрія Богдана.

"По-перше, він вже не адвокат Коломойського. Зараз він проводить самостійну політику. Якби він цього не робив, я думаю, що президент Зеленський просто б цю ситуацію виправив", – пояснив секретар РНБО.

Зеленський і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, між партією "Відродження", яку вважають підконтрольною олігарха Ігоря Коломойського, і командою президента України Володимира Зеленського наростає конфлікт. Він пов'язаний з відсутністю компромісу в питанні розділу сфер впливу на мажоритарних округах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся