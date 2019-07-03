ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Минула робота": в РНБО розповіли про зв'язок Коломойського із Зеленським

2.3тЧитати матеріал російською

Олігарх Ігор Коломойський не має безпосереднього впливу на президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"Я в своїй роботі такого впливу не бачу. Є люди, які асоціюються з Коломойським по минулій роботй, хтось з інших зв'язків. Вони є і в списку (партії" Слуга народу " – Ред.) ... Але я безпосереднього впливу Коломойського на Зеленського не бачу", – зазначив він.

Також Данилюк прокоментував можливий вплив Коломойського на главу Офісу президента Андрія Богдана.

Новини
Клієнти адвоката Трампа зажадали 200 млн від Коломойського: що відбувається

"По-перше, він вже не адвокат Коломойського. Зараз він проводить самостійну політику. Якби він цього не робив, я думаю, що президент Зеленський просто б цю ситуацію виправив", – пояснив секретар РНБО.

Зеленський і Коломойський

Зеленський і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, між партією "Відродження", яку вважають підконтрольною олігарха Ігоря Коломойського, і командою президента України Володимира Зеленського наростає конфлікт. Він пов'язаний з відсутністю компромісу в питанні розділу сфер впливу на мажоритарних округах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Олександр ДанилюкВолодимир ЗеленськийІгор КоломойськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
РНБОолігархи
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
34
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
БРЕД рябої кобили, жодному слову команди ЗЕ не вірю.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
D SS
D SS
Данилюк або сліпий або все приховує
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel