"Мінський договір неможливо виконати!" У "Слузі народу" назвали причину

Угоди про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, підписані в Мінську, виконати неможливо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив нардеп ("Слуга народу"), глава парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко.

"Я думаю, що Мінські домовленості неможливо виконати хоча б тому, що в них термінами вказані 2014-й і 2015 рік, які вже давно пройшли", — сказав він.

Богдан Яременко

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За словами Яременка, з іншого боку це дає підстави для часткової корективи їхніх текстів і смислів, але треба зробити все можливе, щоб мирний процес дав свій результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова ввести миротворчу місію на Донбас в разі провалу Мінських домовленостей.

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