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7 жовтня • оновлено в 18:15
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"Мінський договір неможливо виконати!" У "Слузі народу" назвали причину

2.4т Читати матеріал російською

Угоди про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, підписані в Мінську, виконати неможливо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив нардеп ("Слуга народу"), глава парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко.

"Я думаю, що Мінські домовленості неможливо виконати хоча б тому, що в них термінами вказані 2014-й і 2015 рік, які вже давно пройшли", — сказав він.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

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За словами Яременка, з іншого боку це дає підстави для часткової корективи їхніх текстів і смислів, але треба зробити все можливе, щоб мирний процес дав свій результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова ввести миротворчу місію на Донбас в разі провалу Мінських домовленостей.

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Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
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Shurin Vlad
Shurin Vlad
Ну да, невозможно. Если выполнить, то земля перевернется кверху дыбом.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А зачем подписывали? Прикрывали свою дупу после иловайской и дебальцевской пэрэмохи?
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то украинская "миротворческая миссия" орудует на Донбассе с 2014 года, а воз и ныне там, поэтому российская миротворческая миссия готова зайти туда и принудить к миру тех, кто плохо понимает по русски.
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