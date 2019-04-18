"Мінометом по "Олімпійському": Савченко неоднозначно висловилася про дебати

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно звільнили з-під варти, заявила, що проблем із безпекою в разі проведення передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський" можна уникнути.

Про це вона сказала в ефірі NEWSONE, відповідаючи на запитання про безпеку політиків після розслідування про можливу підготовку теракту у Верховній Раді й публікації провокаційного відео з "вибухом".

"У дебатах на стадіоні немає проблем. Ми повинні жити в країні, в якій можемо відчувати безпеку. Ми знаємо, що у нас поліція контролює футбольні матчі, хоча це теж далеко не безпечне видовище. Тому не бачу проблеми організувати безпеку", – сказала вона.

"Діяльність міномета, дивлячись по якій траєкторії, – до 7 кілометрів. Якщо поліція забезпечить периметр охорони в 7 кілометрів і не буде де поставити міномета, то нічого не прилетить", – заявила нардеп.

При цьому Савченко назвала ідею розміщення двох сцен на стадіоні дивною, тому що політики "повинні бачити очі одне одного".

"Я розцінюю це, як те, що одна зі сцен просто стає мішенню", – наголосила екс-ув'язнена.

Водночас Савченко назвала дебати "гарною політичною культурою" і додала, що політикам не потрібно боятися говорити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генрокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана не означатиме зняття із них звинувачення.

Завідувач відділу Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк раніше сказав, що шанси на прохід політичної сили "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах у жовтні 2019-го дорівнюють нулю.

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