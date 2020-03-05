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5 березня • оновлено в 10:29
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Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

13.3т
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Новий міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який змінив Дмитра Дубілета, раніше негативно відгукувався в мережі про тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського та активно підтримував його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Немчінов називав Зеленського "слугою Кремля" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла" і висловлював сумніви щодо його відданості країні.

Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

Новий міністр називав Зеленського "слугою Кремля"

Скріншот

Новий міністр називав Зеленського "слугою Кремля"

Скріншот

Новий міністр називав Зеленського "слугою Кремля"

Скріншот

Крім того, новий міністр хвалився в мережі, що "організовував праймеріз" у "Європейську солідарність" і на президентських виборах віддав свій голос за Порошенка.

Новий міністр називав Зеленського "слугою Кремля"

Скріншот

Новий міністр називав Зеленського "слугою Кремля"

Скріншот

Сам Немчінов вже прокоментував старі публікації. "Не встиг розпочати виконання обов'язків, а вже зі скріншотів репостів про хід виборчої кампанії 2019 недоброзичливці перекручують і коментують!" – написав він.

"Я дякую прем'єр-міністру за пропозицію стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!" – додав Немчінов.

Раніше OBOZREVATEL опублікував досьє на всіх міністрів новопризначеного уряду Дениса Шмигаля.

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Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олег Немчінов
Місце
Україна
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Куреза Александр
Куреза Александр
Приличные люди смотрят кукольный театр карабаса барабаса каклаМойского, но брезгуют участвовать!
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Зеленые клоуны - это не слуги народа - это слуги дьявола
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
І що з цього виявилось брехею? Все так і є.
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