Новий міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який змінив Дмитра Дубілета, раніше негативно відгукувався в мережі про тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського та активно підтримував його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Немчінов називав Зеленського "слугою Кремля" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла" і висловлював сумніви щодо його відданості країні.

Новий міністр Немчінов критикував Зеленського в мережі

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Крім того, новий міністр хвалився в мережі, що "організовував праймеріз" у "Європейську солідарність" і на президентських виборах віддав свій голос за Порошенка.

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Сам Немчінов вже прокоментував старі публікації. "Не встиг розпочати виконання обов'язків, а вже зі скріншотів репостів про хід виборчої кампанії 2019 недоброзичливці перекручують і коментують!" – написав він.

"Я дякую прем'єр-міністру за пропозицію стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!" – додав Немчінов.

Раніше OBOZREVATEL опублікував досьє на всіх міністрів новопризначеного уряду Дениса Шмигаля.

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