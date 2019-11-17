"Сам колись торгував": Милованов здивував ще одним зізнанням

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що починав свою кар'єру з продажу квітів на Житньому ринку на Подолі в Києві.

Це було приблизно в 1994 році, повідомив політик на своїй сторінці у Facebook 17 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Перед завтрашньою зустріччю з переговорною групою з питань ФОП, вирішив завітати сюди. Там, де я сам колись торгував", – написав він у пості.

Міністр економіки Тимофій Милованов Кабінет міністрів України

Міністр також згадав, що йому довелося попрацювати й на Бессарабському ринку. Гуляючи, Милованов поспілкувався з жінкою, чиї пухові хустки виявилися привезеними з Росії, потрапив на кілька "розбірок" співробітниць ринку, а також поїв шаурму.

Милованов на ринку Скрін відео

Милованов на ринку Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Тимофій Милованов заявив, що під час написання дисертації в США пробував марихуану, проте враження вона на нього не справила.

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