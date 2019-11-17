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17 листопада • оновлено в 18:25
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"Сам колись торгував": Милованов здивував ще одним зізнанням

1.6т
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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що починав свою кар'єру з продажу квітів на Житньому ринку на Подолі в Києві.

Це було приблизно в 1994 році, повідомив політик на своїй сторінці у Facebook 17 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Перед завтрашньою зустріччю з переговорною групою з питань ФОП, вирішив завітати сюди. Там, де я сам колись торгував", – написав він у пості.

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Є два сценарії: Милованов пояснив, що буде з курсом долара у 2020 році

Міністр економіки Тимофій Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов

Кабінет міністрів України

Міністр також згадав, що йому довелося попрацювати й на Бессарабському ринку. Гуляючи, Милованов поспілкувався з жінкою, чиї пухові хустки виявилися привезеними з Росії, потрапив на кілька "розбірок" співробітниць ринку, а також поїв шаурму.

Милованов на ринку

Милованов на ринку

Скрін відео

Милованов на ринку

Милованов на ринку

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Тимофій Милованов заявив, що під час написання дисертації в США пробував марихуану, проте враження вона на нього не справила.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України політика Житній ринок видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный барыга всегда останется барыгой, только в этот раз продаёт уже не цветы, а Украину.
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