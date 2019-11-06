Мільйонер без копійки: призначений новий глава Харківської області

Прикордонну з Росією Харківську область очолив соратник друга Януковича, 34-річний адвокат Олексій Кучер.

Його представив президент України Володимир Зеленський, який 6 листопада знаходиться з візитом в Харкові. "Поки що вітаємо, а потім побачимо по результатах", — сказав він.

Своїми основними напрямками роботи Кучер назвав залучення інвестицій, вирішення проблем екології і боротьбу з корупцією.

Кучер раніше подав декларацію в якості кандидата в керівники Харківської облдержадміністрації, після чого спалахнув скандал. Як виявилося, адвокат з мільйонним статком, квартирами, дорогими годинниками, автопарком офіційно за минулий рік не заробив ні копійки.

Зеленський представив Кучера скріншот відео

Олексій Кучер Facebook Кучера

Що не так з декларацією голови ОДА:

за 2018 рік Кучер з дружиною не задекларували ніяких доходів, хоча він активно захищав не самих бідних харків'ян;

в декларації чиновника – біткоіни на 15 млн грн. Це "тіньова валюта", яку неможливо простежити, яка прихована від держави, податків і банків;

сім'я Кучера не зберігає ні копійки в банках, всі заощадження – готівка, криптовалюта, яку неможливо перевірити;

молодий адвокат задекларував предмети розкоші на мільйони гривень, звідки він взяв на них гроші – невідомо;

в минулому році у Кучера з'явився новий автомобіль, але ні витрат на нього, ні подарунків він не задекларував.

Олексій Кучер - адвокат, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики. Закінчив педагогічний університет імені Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання" та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (спеціальність "Правознавство"). Адвокатську ліцензію отримав в 2011 році. Працював в суді і прокуратурі, до останніх парламентських виборів проживав в Харкові.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Кучер опинився в політиці, про його дружбу з соратником Пшонки і любов до Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!