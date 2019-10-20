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20 жовтня • оновлено в 13:53
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"Мій товариш!" Коломойський здивував зізнанням про лідера "Слуги народу"

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Бізнесмен Ігор Коломойський назвав своїм товаришем главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

В інтерв'ю "НикВести" Коломойський прокоментував інформацію про напружені стосунки з лідером монобільшості Верховної Ради, який раніше натякав на вплив бізнесмена на деяких нардепів.

"Це взагалі мій товариш!" - заявив Коломойський, стверджуючи, що не має ніякого впливу ні на Арахамію, ні на інших "слуг".

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"Я не знаю, чи говорив він таке. Але якщо говорив, то на злодієві шапка горить", - сказав Коломойський.

При цьому він додав, що Арахамія "хороший хлопець, дуже розумний".

Арахамія і Коломойський

Арахамія і Коломойський

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що "Слуга народу" стикається з першими проблемами і не завжди може знайти голоси під свої законопроекти.

Сам Арахамія ще минулого літа публічно заявляв, що "не поважає" Ігоря Коломойського, оскільки йому нібито "пофіг" на Україну.

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Особи
Давид Арахамія Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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