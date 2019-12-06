"Міг пожартувати": Разумков пояснив слова Зеленського про розгін нардепів

Президент України Володимир Зеленський міг пожартувати щодо того, що депутатів чинної Верховної Ради вже час змінювати.

Таку думку висловив спікер Ради Дмитро Разумков "Новому времени". Він прокоментував заяву, яку Зеленський зробив на форумі "Україна росте разом зі мною".

"Вам краще про це все ж запитати у Володимира Олександровича. Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", – сказав Разумков.

Разумков пояснив слова Зеленського про розпуск Ради Укрправда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що нардепів нової Ради вже час змінювати.

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