Microsoft припинила роботу фейкових сайтів, створених російськими хакерами

Хакери, пов'язані з російським урядом, створили низку фейкових сайтів, які імітували сторінки, причетні до Сенату США і двох політичних інститутів консервативного крила республіканців, повідомили у Microsoft.Компанія Microsoft заявила, що запобігла спробам хакерів, яких пов'язують із російським урядом, втрутитися в роботу низки політичних груп та інституцій в США. Хакери, згідно з інформацією компанії, створили фейкові домени, які за назвою були дуже схожі та імінували сторінки, що належать до американсько Сенату і консервативних політичних організацій, зокрема інституту Хадсона і Міжнародного республіканського інституту. Окрім того, хакери створили копію сайту Microsoft Office 365, що й стало зачіпкою компанії, адже на ній нелегально використовувалася її логотип та інша символіка. Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі ввечері в понеділок, 20 серпня.

Підрозділ, що займається в Microsoft боротьбою з кіберзлочинністю, за рішенням суду отримав контроль над зазначеними фейковими сайтами та видалив їх.

Microsoft: Дії хакерів пов'язані з виборами до Конгресу

У компанії вважають, що за створенням фейкових сайтів стоїть хакерська група Strontium, яка також відома як Fancy Bear або APT28. Microsoft пов'язує її дії з проміжними виборами до Конгресу США, які мають відбутися в листопаді поточного року. Незважаючи на вжиті кроки, компанія попереджає про активність хакерів, спрямовану проти офіційних осіб, політиків, політичних груп і аналітичних центрів, що підтримують різні політичні партії в США, йдеться в заяві. Ця активність продовжує становити загрозу і надалі. За даними компанії, хакери продовжують діяти так само, як і перед виборами в США в 2016-му і у Франції в 2017-му роках.

Нове викриття Microsoft було оприлюднене лише за кілька тижнів після того, як компанія повідомила про те, що російські хакери намагалися, хоча і невдало, отримати доступ до робочого комп'ютера сенаторки від Демократичної партії зі штату Міссурі Клер Маккаскіл, яка також бере участь у листопадових виборах.

Повідомлення про нові спроби хакерських атак пов'язуваних з Москвою груп з'являються на тлі того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, а також кілька комітетів Конгресу розслідують імовірне втручання Росії в американські вибори президента 2016 року. У липні поточного року міністерство юстиції США офіційно звинуватило 12 громадян Росії "в скоєнні злочинів, спрямованих на втручання в президентські вибори в США". У мін'юсті стверджують, що росіяни брали участь у зламі комп'ютерів національного комітету Демократичної партії США, а також кібератаці на штаб передвиборчої кампанії кандидатки від демократів Гілларі Клінтон.

США мають намір запровадити санкції проти іноземних громадян і структур за втручання в американські вибори. Рішення про подібні санкції щодо Росії може бути ухвалено найближчим часом.