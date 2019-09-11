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11 вересня • оновлено в 22:08
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"Ми зробили все правильно" – звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком

8.1т Читати матеріал російською

Звільнений із російського полону моряк Андрій Оприско зробив потужний заяву на зустрічі з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Глава "Європейської солідарності" відвідав українців у військовому госпіталі в середу, 11 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тіло в тюрмі, а дух був вільний. Ми знали, що нас вдома чекають. Ми знали, що маємо рацію, що правильно вчинили. Всі, як один, вирішили продовжувати службу. Море, воно затягує назавжди. Два слова: "Ми переможемо!" У цьому немає ніякого сумніву. За нами правда, за нами Бог. Ми обов'язково переможемо!" – сказав Оприско.

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Моряк Оприско зробив потужну заяву на зустрічі з Порошенком

Моряк Оприско зробив потужну заяву на зустрічі з Порошенком

Скріншот з відео

Відзначимо, раніше Порошенко відвідав звільнених політв'язнів. Кримчанин Володимир Балух на зустрічі говорив про те, що Україна не повинна при обміні полоненими нехтувати національними інтересами.

П'ятий президент також провів зустріч із журналістом Романом Сущенком, який повернувся з Росії. Він зворушливо згадав про листи, які отримував із полону.

Як писав OBOZREVATEL, Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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ttt ta
ttt ta
Кто-нибудь спросил у порося, зачем тот вводил военное положение?
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Вальчук Вячеслав
Вальчук Вячеслав
ttt ta, ttt-ta на куя ttt tы забиваешь голову ерундой, на ночь глядя.
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0
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Serov Oleg
Serov Oleg
рассказал бы,как обдристали свои лоханки с трюмов до палуб...
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Как засс-х котят за шкирку и к пирсу. Мордой в дерьмо. Пусть знают где место. Вот и "подвигу", который "всё правильно", конец.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нагульнов Макар, ну шо ты кудахчешь, как Лушка? Жалки ты трасвестит, подойди к зеркалу, поправь макияж и успокойся.
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