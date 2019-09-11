"Ми зробили все правильно" – звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком

Звільнений із російського полону моряк Андрій Оприско зробив потужний заяву на зустрічі з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Глава "Європейської солідарності" відвідав українців у військовому госпіталі в середу, 11 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тіло в тюрмі, а дух був вільний. Ми знали, що нас вдома чекають. Ми знали, що маємо рацію, що правильно вчинили. Всі, як один, вирішили продовжувати службу. Море, воно затягує назавжди. Два слова: "Ми переможемо!" У цьому немає ніякого сумніву. За нами правда, за нами Бог. Ми обов'язково переможемо!" – сказав Оприско.

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Моряк Оприско зробив потужну заяву на зустрічі з Порошенком Скріншот з відео

Відзначимо, раніше Порошенко відвідав звільнених політв'язнів. Кримчанин Володимир Балух на зустрічі говорив про те, що Україна не повинна при обміні полоненими нехтувати національними інтересами.

П'ятий президент також провів зустріч із журналістом Романом Сущенком, який повернувся з Росії. Він зворушливо згадав про листи, які отримував із полону.

Як писав OBOZREVATEL, Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

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