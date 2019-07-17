"Ми вами пишаємося!" Голова Львівської ОДА публічно підлизався до Садового

Новий голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, якого призначив президент України Володимир Зеленський, публічно підлизався до мера Львова Андрія Садового.

З компліментарною промовою на його адресу він виступив під час призначення нового в. о. директора департаменту містобудування, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

"Хочу твердо заявити про те, що інтереси міста Львова для області мають особливе місце. Ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб покращувати ваше з нами і з жителями Львівщини життя. Думаю, що ми разом зможемо втілити багато проектів", – почав нахвалювати Садового Мальський.

Садовий і Мальський Сайт Львівської міської ради

"Напруга, яка існувала в минулому, запевняю, що її не буде. Давайте спільно наздоганяти те, що було втрачено в той період, коли ця напруга була. Дякую Андрію Івановичу за те, що він дійсно той мер, яким пишається Львівщина. Дійсно багато ефективної роботи зроблено, навіть в тій блокаді, яка існувала. Дякую вам, як львів'янин, за здійснену вами роботу і закликаю всіх до нових успішних проектів", – продовжив сипати показними компліментами новий глава Львівщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський призначив Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації 5 липня.

Раніше він був позаштатним радником голови Львівської ОДА з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

Також 34-річний Мальський працював адвокатом в об'єднанні Arzinger, де очолював західну філію. Перед тим був юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

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