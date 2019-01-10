''Ми стали заручниками!'' У Польщі зробили заяву про гучний конфлікт з Україною

Українці в своєму ставленні з Польщею стали заручниками не лише історії, а й політичних процесів в обох країнах.

Україна як держава будує свою окрему ідентичність і національну історію на, перш за все, антиросійській ідеї. Але чітко відокремлює свою історію і від Польщі, розповів доктор історії і політичний аналітик, фахівець з історії країн Східної Європи, Лукаш Адамський, передає "Апостроф".

"Для частини українців ОУП і УПА є силою, яка боролася за незалежну Україну проти Радянського Союзу. Однак для поляків це сила, яка відповідає за жахливу етнічну чистку на Волині і в Галичині, яку юридично можна кваліфікувати як геноцид ... Не вистачає розуміння того, що ні українська історія, ні політика не знаходяться в порожнечі, а героїзація діячів ОУН і УПА впливає на відносини з Польщею та Ізраїлем", - зазначив історик.

Адамський зазначив, що після 2014 року конфлікт історичної пам'яті між Польщею та Україною став ще більш виразним. На тлі гасел "геть від Москви", в Україні стали набирати популярність ідеї націоналістичного бачення історії.

"Далі в Україні прийнятий закон 2015 року про героїзацію діячів визвольного руху, де була заборона критики сенсу діяльності УПА. Це було в день, коли польський президент виступав у Верховній Раді. Потім було польське рішення 2016 року, де вже Волинську різанину назвали геноцидом без застережень . Потім акти знищення польських і українських пам'яток у Польщі та Україні. Далі історія з демонтажем нелегального пам'ятника УПА в Польщі в публічно принизливий для України спосіб, мораторій на проведення в Україні ексгумаційних робіт для поль ких установ. Ситуація тільки загострювалася", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Польща раптово виступила проти України.