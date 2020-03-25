"Не поширюйте "зраду": у Зеленського розповіли про боротьбу з коронавірусом в Україні. Ексклюзив

Вночі 23 березня Україна отримала від Китаю величезну партію медикаментів у рамках боротьби проти коронавірусу. Транспортування взяло на себе вітчизняне Міноборони, яке для такої важливої справи надало літак Іл-76.

Через карантин та реальне побоювання за життя мільйонів людей, подія набула всеукраїнського масштабу. Про неї регулярно повідомляв як особисто глава держави Володимир Зеленський, так і Офіс президента. При цьому довкола отриманого вантажу розгорілося досить суперечок та скандалів.

Багато політиків, лікарів та журналістів задавалися питаннями – чому замість обіцяних 10 млн тестів прибуло лише 250 тисяч? Чи можуть вони реально визначити коронавірус і скільки взагалі все це коштувало українському бюджету?

Всі питання OBOZREVATEL відправив в Офіс президента на ім'я заступника голови Кирила Тимошенка. Публікуємо повні відповіді від нього для наших читачів без істотних змін.

– Президент сказав 20 березня, що всього в Україну буде доставлено 10 млн тестів. Офіс Президента заявив, що доставили тільки 250 тисяч.

– Ми просимо припинити поширювати фейки та "зраду" в суспільстві щодо кількості тестів. Ми оголосили про те, що завеземо 10 млн ПЛР-тестів. Але ця кількість нам не потрібна одномоментно. Тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну буде доправлено ще 100 тисяч таких тестів. Так, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. І очікується ще декілька таких партій з-за кордону.

Паралельно з цим ми запустили виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Вони будуть відвантажуватися вже через 10 днів. До цього часу Україні з запасом вистачить ПЛР-тестів, закуплених за кордоном. Йдеться саме про тести для лабораторій, які роблять високоточну діагностику. Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції.

Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі. Крім того, ми вже привезли 250 тисяч експрес-тестів. Наголошу, що ці швидкі тести були закуплені для проведення попередньої діагностики. Їх достатньо для того, щоб на кордонах та в аеропорту "Бориспіль", куди вони вже передані, прикордонники й медики могли проводити тестування на коронавірус, не звертаючись до лабораторій.

– Коли плануються додаткові рейси з Китаю для доставки повної партії?

– Наразі ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Цей борт вилітатиме до Китаю в міру того, як заповнюватимуться товаром китайські склади. Зараз склад завантажений на три польоти.

Черговий борт вилетить з Астани (Казахстан) сьогодні вночі. Опівдні четверга він має приземлитися в Китаї та почати завантаження.

– Із загальної кількості доставлених тестів скільки саме виду ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)?

– З Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Також додатково було привезено 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу, тому некоректно їх зараховувати до загальної запланованої кількості тестів. Ці швидкі тести були закуплені для потреб військових, прикордонників, поліції та медиків для того, щоб можна було швидко зрозуміти, чи варто людині проходити більш глибоке тестування в лабораторії з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції. За нашими підрахунками, для цих потреб 250 тисяч експрес-тестів Україні цілком достатньо.

Отримані тести Офіс президента

– Чи ефективні експрес-тести? Чи можуть вони точно визначити, чи є в людини коронавірус?

– Питання ефективності експрес-тестів може ширше розкрити Центр громадського здоров’я.

– На сайті ОП зазначено, що доставлено 80 тисяч респіраторів, 10 тисяч комбінезонів захисту і 500 тисяч масок. Чи планується доставити в Україну щось додатково?

– Літак Міноборони здійснив лише перший рейс до Китаю. Великий Іл-76 був повністю завантажений виробами медичного призначення. Але, як я вже казав, цього недостатньо. Ми продовжуємо польоти, й усі закуплені засоби розподілятимемо між усіма областями.

Борт, що невдовзі вилетить з Астани до Китаю, має доставити в Україну 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів. Також уже акумульована велика кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

Офіс Президента України зі свого боку допомагає з логістикою, зокрема з доставкою з-за кордону. Це дасть змогу наситити ринок масками. Також декілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони виготовлятимуть мінімум по 2 тисячі костюмів на день. Уже відбулося відвантаження першої партії у 2 тисячі комплектів.

Зі свого боку ми звертаємося до всіх виробників, які можуть виготовляти медичні засоби захисту – маски, костюми, рукавички, з проханням максимально швидко запускати це виробництво та постачати в аптечні мережі або медзаклади.

Офіс президента

– В які області України та на які потреби відправлений вантаж з Китаю? Всім цього достатньо?

– Медичні засоби, що прибудуть наступним літаком з Китаю, будуть спрямовані для потреб медиків, армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інших.

Також усі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести. За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР–діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами. Це дасть змогу збільшити кількість досліджень, оскільки лабораторії запрацюють у кожному регіоні й не треба буде надсилати зразки біологічного матеріалу до столиці. Початок їхньої роботи контролює МОЗ.

– У скільки обійшлося бюджету транспортування вантажу з Китаю?

– Транспортування першого вантажу з Китаю здійснювало Міністерство оборони України. Ми їм дуже вдячні за допомогу країні. Вони можуть більш точно сказати, скільки коштувала відправка Іл-76 до Гуанчжоу.

– Чи правда, що заступник керівника ОП Кирило Тимошенко відповідальний в Офісі за боротьбу України проти коронавірусу?

– Координаційна рада з протидії поширенню коронавірусу координує роботу всіх відомств у боротьбі з розповсюдженням COVID-19.

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