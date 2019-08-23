"Ми повинні зберегти Україну!" Порошенко взяв участь у масштабному флешмобі до Дня прапора. Яскраві фото і відео

У Києві у п'ятницю, 23 серпня, пройшов флешмоб, присвячений Дню Державного прапора України.

Близько тисячі жителів зібралися на Михайлівській площі, пише "Інтерфакс-Україна". До них приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, в акції взяли участь також обрані депутати Верховної Ради 9-го скликання Софія Федина, Михайло Забродський, директор Українського антарктичного центру Євген Дикий, а також низка громадських діячів.

Порошенко взяв участь у флешмобі до Дня прапора Telegram-канал Петра Порошенка

Кияни принесли з собою прапори різних форматів і розмірів. Накинув свій на плечі і Порошенко.

Політик звернувся до присутніх українців, звернувши увагу на слабшання міжнародної солідарності з Україною в її протистоянні російській агресії, яке спостерігається наразі.

"На жаль, зараз вона стає слабшою. З'являються розмови, що вони вже зараз запросять назад Росію в "Велику вісімку", з'являється розмова і навіть дії, що Росію повертають у ПАРЄ, роблять усе, щоб зруйнувати все, що зробили ми, ми з вами. І це не питання політики, це не питання того, що це хтось намагається натягнути на себе ковдру. Ми повинні зберегти Україну, ми повинні зберегти місце України в світі", – зазначив він.

Порошенко також наголосив важливість гасла "Нічого про Україну без України".

Порошенко взяв участь у флешмобі до Дня прапора Пресслужба "Європейської Солідарності"

Порошенко прийшов на флешмоб до Дня прапора Пресслужба "Європейської Солідарності"

Порошенко на флешмобі до Дня прапора в Києві Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Ми повинні точно впливати на те, яка доля чекає наш народ, наші Збройні сили, нашу церкву, нашу мову, нашу країну. Ми всі її дуже любимо. І після такої ціни, яка була сплачена в цьому місці ми з вами повинні зробити все, щоб завжди в серці тримати Україну, для того, щоб День прапора завжди був справжнім народним святом 23 серпня", – заявив він.

Учасники флешмобу рівно о 19:19 одночасно проскандували: "Слава Україні!" – "Героям Слава!".

Примітно, що флешмоб у такому ж форматі пройшов завдяки організації "Слава громад" і в інших містах України: Вінниці, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Коломиї, Кропивницькому та Черкасах.

Флешмоб до Дня прапора в Києві Пресслужба "Європейської Солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки зворушливо привітали Україну з Днем Державного прапора.

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