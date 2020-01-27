"Повинні стримати агресора!" Українці задумали публічний удар по Росії в ПАРЄ

Під час відкриття Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі група депутатів встане на знак протесту проти присутності в залі представників Росії.

Про це розповів делегат від України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що українська сторона узгодила з представниками держав-партнерів те, як оскаржуватимуться повноваження російської делегації, повідомляє "Європейська правда".

"Уже є домовленість, ми встаємо. Латвійська делегація порушить питання оскарження повноважень РФ з процедурних підстав, грузинська – зі змістовних (тобто про недотримання росіянами своїх зобов'язань у РЄ.) Чому грузинська – бо Грузія головує в Комітеті міністрів Ради Європи", – розповів Гончаренко.

Для початку цих двох оскаржень потрібно, щоб на знак протесту проти автоматичного затвердження повноважень РФ в залі встали відповідно 10 і 30 депутатів з п'яти держав; ця підтримка, як запевнив Гончаренко, в України є.

"Ми повинні стримувати агресора", – зазначив він.

Нагадаємо, що 27 січня в Стасбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ, в якій українська делегація відновила участь після осінньої паузи через участь у асамблеї Росії.

Згідно з порядком денним засідання, сьогодні повинні обрати нового президента ПАРЄ, відбутися дебати про порушення членами ПАРЄ статутних зобов'язань, обговорити функціонування демократичних інститутів в Польщі і повідомити про політичних в'язнів в Азербайджані, сказано на сайті пресслужби ПАРЄ.

Також заплановані дебати про "торгівлю мігрантами і зниклих безвісти біженців та дітей-мігрантів", і про "туризм з метою трансплантації органів і торгівлю тканинами і клітинами людини".

Глава делегації від України Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Facebook написала, що напередодні члени делегації, які ще не працювали в Палаці Європи, пройшли тренінг. Також відбулася нарада делегації.

Також вона розповіла, як члени делегації розподілилися за політичними групами:

Група Європейської народної партії – Єлизавета Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранна, Дмитро Лубинець, Марія Мезенцева, Сергій Соболєв (члени делегації), Лариса Білозір, Сергій Власенко, Юрій Камельчук, Рустем Умеров (заступники членів делегації).

Група соціалістів, демократів і зелених – Юлія Льовочкіна, Олександр Мережко (члени делегації), Олег Волошин, В'ячеслав Медяник, Олександр Скічко (заступники членів делегації).

Група європейських консерваторів – Олексій Гончаренко, Сергій Кальченко (члени делегації), Дмитро Наталуха, Олена Хоменко (заступники членів делегації).

Альянс лібералів і демократів за Європу – Марина Бардіна, Юлія Овчинникова (члени делегації), Олександр Ковальчук, Євгенія Кравчук, Андрій Лопушанський (заступники членів делегації).

"Втім, незважаючи на розподіл за політичними групами, запевняю усіх, що українська делегація – об'єднана команда, яка приїхала в ПАРЄ, щоб боротися за Україну й цінності Ради Європи. Наша делегація – новий, енергійний, самостійний і кваліфікований політичний гравець", – стверджує Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські делегати на зимовій сесії Генасамблеї Ради Європи будуть порушувати не тільки питання російської агресії, а й активізму, гендерної рівності та екології.

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