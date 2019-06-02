"Ми повинні покаятися!" Кернес зажадав прямих переговорів з Росією

Одіозний мер Харкова Геннадій Кернес зажадав прямих переговорів України з Росією.
Таку заяву він зробив на об'єднавчому з'їзді партії "Довіряй справам" 2 червня, де його обрали головою політсили, передає "МедіаПорт".
"Чому хтось соромиться прямих перемовин з Росією? Чому ми соромимося прямих перемовин з Росією? Тому що це країна-агресор? А не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом. І ми повинні в першу чергу покаятися. Що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і ніколи не просимо вибачення", — сказав він.
Геннадій Кернес (праворуч)
"МедіаПорт"
Кернес додав, що проситиме пощади у тих, хто вийде під стіни адміністративних будівель. На його думку, прямих переговорів з РФ хочуть самі українці, що нібито пояснюється останніми соціологічними опитуваннями.
"Нам потрібні переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори", — додав він.
Виступ Геннадія Кернеса на з'їзді
"МедіаПорт"
Кернес підкреслив, що Україні потрібно завершити війну, а його партія підтримає всі ініціативи, які цьому сприятимуть.
"Мінський формат має бути оживлений і продовжений. Альтернативи немає. Паралельно треба починати роботу з українцями по той бік фронту. Досить ховати героїв, треба повертати живих", – заявив Кернес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, делегати об'єднаного з'їзду обрали Кернеса головою партії "Довіряй справам" 2 червня. Політсила балотується на позачергові парламентські вибори 21 липня.
За словами Кернеса, якщо партія пройде до Верховної Ради, то він залишиться мером і поступиться "своєго місця професіоналу". Паралельно зі з'їздом проходила акція протесту, під час якої активісти звалили пам'ятник Георгію Жукову, а також влаштували коридор ганьби для тих, хто приїхав на захід. Кернес назвав учасників акції "покидьками суспільства".
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