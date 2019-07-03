"Ми не кріпаки!" У партії Смешка розгорівся конфлікт

У партії "Сила і Честь" назрів внутрішній конфлікт через манірну поведінку його лідера Ігоря Смешка і ігнорування ним демократичних цінностей.

Про це повідомляє "Страна". Відзначається, що в розпорядження видання потрапила закрита заяву давнього соратника Смешка, глави контрольно-ревізійної комісії партії Миколи Обіхода, в якому і розкрилися всі таємниці протиріч у політсилі.

Так, кандидат у депутати підтвердив, що вже подав її керівництву партії, проте відмовився коментувати ситуацію через небажання публічно показувати конфлікт.

Обіход і Смешко Страна

Так, в заяві він звинуватив Смешка в ігноруванні принципів демократії, відриві від однопартійців і намірі переробити партію під себе.

"Замість задекларованого демократичного шляху розвитку в партії розпочаті і відбуваються деструктивні процеси. Так, дивні особистості в оточенні лідера партії орієнтують його на вчинення руйнівних кроків ц партійному будівництві. Зокрема, для регіональних організацій готується авантюра з заміною недемократичним шляхом і в порушення статуту партії, їх керівників, який було обрано на демократичних партійних виборах", – сказано в документі.

Обіход попередив Смешка про те, що наслідки його політики загрожують розколом між центром і регіональними парторганізаціями. Він звернув увагу, що лідер "Сили і Честі" істотно змінив манеру своєї поведінки.

"Нормою для нього стає ігнорування внутріпартійної демократії, нетерпимість до іншої думки і публічні прояви нездорового самолюбства при зіткненні з будь-якою критикою. Члени партії стурбовані появою у лідера ознак нарцисизму і месіанства, чим користуються випадкові в партії люди", – написав Обіход.

Партія "Сила і честь" YouTube

Від назвав стиль спілкування Смешка "фейсбучно-телевізійним і келійно-кабінетним".

"Для мене є очевидним намір Смешка замість передбачуваного партійним статутом колективного керівництва впровадити в партії відносини зразка "Пан – кріпаки". Я проти переродження партії на основі запозичених з застійного компартійного минулого півстолітньої давності принципів "загального одобрямсу" і "чего изволите", – обурився Обіход.

У зв'язку в цим він заявив про вихід із політсили, що підтверджується даними Держреєстру політичних партій.

Ігор Смешко 112 Україна

Примітно, що Обиход і Смешко – співзасновники громадської організації, з якою і взяла свій початок "Сила і Честь". У партії припускають, що Смешко міг відійти від старого оточення і переорієнтуватися на нові групи впливу, в результаті чого його друзі по партії просто образилися.

У той же час, у "Силі і Честі" також висловили думку, що справа в самому Обіході, який не зміг знайти своє місце в партії.

Як писав OBOZREVATEL, в партійних списках Смешка були помічені корупціонери і кучмісти.

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