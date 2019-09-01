"Ми не хочемо чекати!" У США розкрили теми переговорів із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом.

Політики зустрілися в столиці Польщі Варшаві в неділю, 1 вересня. Подія транслювалася на Facebook-сторінці Fox News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Українська й американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру до України, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський подякував США за всебічну допомогу і висловив надію на мир у країні. Він також зазначив, що для нього велика честь зустрітися з Пенсом особисто.

"Наші країни багато що об'єднує. Хочу вам подякувати, що США завжди відстоювали права України, захищали і не змінювали своєї позиції з приводу нашої територіальної цілісності й суверенітету України", – заявив він.

Володимир Зеленський і Майк Пенс Скрін відео

У свою чергу Пенс ще раз підтвердив, що США підтримують українців особливо в питаннях територіальної цілісності та зазначив, що відносини між країнами зараз найбільш міцні.

Він додав, що на переговорах мають піднятися питання безпеки, реформ, енергетики і співпраці між країнами.

"Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити питання, які стосуються прогресу впровадження мінських угод. Ми чекаємо можливості обговорити питання безпеки.

Також хочеться почути більше про прогрес у вашій країні з питань реформ. І також із нетерпінням чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, як це розвивається в Україні, обговорити питання енергонезалежності України та нашої можливої співпраці, як в області енергетики, так і економіки", – сказав Пенс.

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Зеленський відповів, що планує запустити головні реформи протягом першого року правління.

"Ми не хочемо чекати п'ять років, ми хочемо запустити головні реформи протягом першого року нашої влади. Ми віримо, що скоро буде мир і все для цього робимо", – заявив президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, зазначивши, що в перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроектів, які, серед іншого, передбачають подолання корупції.

"Ми маємо не просто боротися з корупцією, ми маємо перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, маємо нового Генерального прокурора та новий молодий уряд. Ми справді налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", – запевнив глава України.

Нагадаємо, Зеленський і Пенс прибули до Польщі для участі в заходах із нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США має намір говорити з американським лідером Дональдом Трампом про бізнес і взаємовигідну співпрацю між країнами.

Зеленський також розповів, про що має намір домовлятися з главою РФ Володимиром Путіним.

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