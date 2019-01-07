''Ми не дозволимо!'' Порошенко звернувся до Росії з жорстким посланням

Україна не дозволить Росії вирішувати, як використовувати Азовське море і Керченську протоку.

Таку заяву в інтерв'ю телеканалу CNN Turk зробив президент Петро Порошенко, уточнивши, що для захисту інтересів держави застосовуватимуться всі правові механізми, передає прес-служба президента.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію Азовського моря, що Росія намагається зараз зробити. Ми ніколи не визнаємо окупацію Керченської протоки. І ми наполягаємо на міжнародному праві, ми будемо використовувати Керченську протоку і Азовське море. Тому, що Азовське море – це зона економічної активності мультимільйонної агломерації на сході моєї країни. Мені ненависна думка, що Росія буде вирішувати за суверенну і незалежну Україну як саме нам використовувати Азовське море. Ми не дозволимо цього", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

Він нагадав, що російські військові в нейтральних водах Чорного моря напали на військове судно українського флоту, відкрили вогонь з 30-мм гармати, без будь-якої причини відкрили вогонь по моряках. Україна має докази, що атака була здійснена в нейтральних водах.

"Ми маємо відео, радіоперехоплення, супутникові знімки – у нас є все. В нейтральних водах Чорного моря, недалеко від Туреччини, до речі. І Росія говорить про провокації? Це відкриті міжнародні води, це внутрішні українські води. Є міжнародне право і двосторонній договір, де Керченська протока це спільна протока, що належить і Україні, і Росії. І це був всього лиш плановий перехід з Одеси до Маріуполя для ротації цих двох малих воєнних суден. Вони не мають ніякого додаткового озброєння, додаткових членів екіпажу, нічого", – додав глава держави.

Петро Порошенко Прес-служба прзідента України

Порошенко наголосив, що Росія не може пояснити, чому і хто прийняв рішення напасти на українські кораблі. Однак, це юридична відповідальність РФ за напад. Президент нагадав, що захоплені моряки є військовополоненими, а Москва повинна їх повернути. Він також додав, що весь світ зажадав від Росії звільнити моряків.

"Тому що Путін не зміг пояснити, що саме він робить, чому він відкрив вогонь, чому він напав на військовий корабель. Ситуація стає все гіршою", – сказав президент.

Він зажадав від Москви дати пояснення, чому новий комплекс протиповітряної оборони С-400, новий протикорабельних комплекс зараз розташовані в Керчі та Феодосії.

"Це абсолютно неприпустимо. Ми не дозволимо мілітаризувати Чорне море. І в даній ситуації ми повинні бути готові відповісти", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: