"Ми наблизилися до війни!" Політик розсекретив знаковий діалог з Путіним

Російський політик Григорій Явлінський оприлюднив зміст розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому той каже про ядерну війну.

Цей діалог є вельми показовим, стверджує, зокрема, політолог Андрій Піонтковський. Як він пише для "Радіо Свобода", діалог звучав так:

"- Володимире Володимировичу, ви розумієте, що ми наблизилися до війни?

- Так. І ми в ній переможемо".

Вчора на зустріч з @max_katz несподівано прийшов Григорій Явлінський і переказав свою розмову з Володимиром Путіним після виборів:

- Володимире Володимировичу, ви розумієте, що ми підійшли до тієї межі, за якою може статися війна?

- Так розумію. Але ми переможемо. pic.twitter.com/Te7aiKfeYZ - Arthur Makarov (@arthur_makarov) 19 травня 2018 р

"Так, відповідь Путіна - це ядерний шантаж, більше того, це нова, більш просунута стадія ядерного шантажу. Так, Путін свідомо виголосив ці слова, і він хотів, щоб Явлінський транслював їх місту і світу. Він хотів, щоб світ знав: Путіна не лякає війна і він вважає, що в ядерній війні може перемогти", - тут же пояснив Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін заявив, що в РФ створена "найпотужніша у світі" ударна система.