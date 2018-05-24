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"Ми наблизилися до війни!" Політик розсекретив знаковий діалог з Путіним

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Російський політик Григорій Явлінський оприлюднив зміст розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому той каже про ядерну війну.

Цей діалог є вельми показовим, стверджує, зокрема, політолог Андрій Піонтковський. Як він пише для "Радіо Свобода", діалог звучав так:

"- Володимире Володимировичу, ви розумієте, що ми наблизилися до війни?

- Так. І ми в ній переможемо".

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"Так, відповідь Путіна - це ядерний шантаж, більше того, це нова, більш просунута стадія ядерного шантажу. Так, Путін свідомо виголосив ці слова, і він хотів, щоб Явлінський транслював їх місту і світу. Він хотів, щоб світ знав: Путіна не лякає війна і він вважає, що в ядерній війні може перемогти", - тут же пояснив Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін заявив, що в РФ створена "найпотужніша у світі" ударна система.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Григорій ЯвлінськийАндрій ПіонтковськийВолодимир Путін
Місце
Росія
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