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/Політика

"Ми друзі!" Коломойський заявив про підтримку Тимошенко на виборах в Раду

7.1тЧитати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на позачергових парламентських виборах буде підтримувати політичну партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це він розповів в інтерв'ю " Українській правді ", додавши, що з нардепом є друзями.

"Друзі. Тим більше, якщо вона мене називає другом, я не можу сказати, що ми з нею не друзі. Ми з нею друзі", – повідомив олігарх.

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Коломойський зазначив, що після президентських виборів вони з Тимошенко нормально спілкуються і продовжать подальшу співпрацю.

"Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах ... Ну як? Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятними для всіх. Тому що їх партія не дуже багата", – підкреслив олігарх.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, олігарх Ігор Коломойський заявив, що на позачергових виборах до Верховної Ради буде симпатизувати всім, крім "Блоку Петра Порошенка".

Також Коломойський розповів, що одного разу вони з президентом України Володимир Зеленським після застілля подзвонили музиканту, лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку з питанням про можливу підтримку.

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Читайте всі новини по темі "позачергові вибори в Раду" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
позачергові вибори в Раду
Особи
Ігор КоломойськийОлександр Тимошенко
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВО Батьківщина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Одни и те же рожи....Животные а какой смысл выборов??
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