"Ми домовилися": стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі, який пройде у вересні і буде присвячений врегулюванню кризи на Донбасі.

Про цю зустріч повідомив президент Франції Емманюель Макрон на підсумковій прес-конференції саміту "Великої сімки" в Биаррице. Про це повідомляє передає ТАСС.

"Ми домовилися, це є в короткому підсумковому тексті (саміту, — прим.ред.), що проведемо зустріч на рівні глав держав і урядів в нормандському форматі у вересні", — сказав Макрон.

Путін і Зеленський ВВС

Макрон не уточнив конкретні дати, однак заявив, що обговорив відповідні плани з Путіним і Зеленським.

"Це обговорення щодо проведення зустрічі я почав тиждень тому з президентом Росії Володимиром Путіним в форті Брегансон, і він висловився за проведення такої зустрічі. В період сімки я також провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив свою готовність брати участь", — підкреслив президент Франції і додав:

"Ми вважаємо, що склалися умови для проведення корисного саміту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук дав пораду Зеленському по зустрічі з Путіним. Він зазначив, що президент України так чи інакше зустрінеться з головою РФ в нормандському форматі.

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