Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми домовилися": стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Путіним

2.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі, який пройде у вересні і буде присвячений врегулюванню кризи на Донбасі.

Про цю зустріч повідомив президент Франції Емманюель Макрон на підсумковій прес-конференції саміту "Великої сімки" в Биаррице. Про це повідомляє передає ТАСС.

"Ми домовилися, це є в короткому підсумковому тексті (саміту, прим.ред.), що проведемо зустріч на рівні глав держав і урядів в нормандському форматі у вересні", — сказав Макрон.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

ВВС

Новини
Зустріч Зеленського та Путіна: у Кремлі зробили заяву

Макрон не уточнив конкретні дати, однак заявив, що обговорив відповідні плани з Путіним і Зеленським.

"Це обговорення щодо проведення зустрічі я почав тиждень тому з президентом Росії Володимиром Путіним в форті Брегансон, і він висловився за проведення такої зустрічі. В період сімки я також провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив свою готовність брати участь", — підкреслив президент Франції і додав:

"Ми вважаємо, що склалися умови для проведення корисного саміту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук дав пораду Зеленському по зустрічі з Путіним. Він зазначив, що президент України так чи інакше зустрінеться з головою РФ в нормандському форматі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
саміт G7
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Не відбудеться...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Зачем там ШутПанЗе?И без него всё решат!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...