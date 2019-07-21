"Ми були мішенню": Порошенко потужно звернувся до українців після виборів і зробив пропозицію Вакарчуку

П'ятий президент України Петро Порошенко після закінчення голосування на позачергових парламентських виборах потужно звернувся до українців, пообіцявши відстоювати національні інтереси і зробивши першу пропозицію щодо майбутньої коаліції.

Заява з'явилася 21 липня на сайті його політсили "Європейська солідарність", яка за результатами Національного екзит-полу, проходить до Верховної Ради.

"Це було нелегко для нас і для вас. Ми були головною мішенню на цих виборах. На нас було націлене вістря російської пропаганди. На нас концентрувала увагу "п'ята колона". Проти нас за допомогою силових структур та колишніх топ-чиновників з адміністрації Януковича постійно влаштовувалися провокації", – заявив він.

Петро Порошенко

Порошенко заявив, що перші результати екзит-полів свідчать про те, що українці хочуть бачити його парламентський загін призначення у Верховній Раді і подякував за підтримку.

"Нам з вами боротися за Україну. Нам з вами зупиняти російський реванш. Нам з вами – спільно забезпечувати незворотність курсу України в Євросоюз і НАТО. Наші рішучі дії зі звільнення Криму. Наші рішучі дії зі звільнення Донбасу. Це – стратегічні завдання", – підкреслив він.

За словами п'ятого президента, головна мета його політсили – не допустити до влади "Опозиційну платформу – За життя".

"Цих путінських маріонеток не повинно бути ні в уряді, ні в коаліції, ні в керівництві парламенту. Щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Вони повинні залишитися на узбіччі політичного життя і під щільною увагою спецслужб", – зазначив він.

Петро Порошенко Прес-служба "Європейської солідарності"

Порошенко також висловив надію, що вже до ранку 22 липня всі партії, які проходять в Раду, покажуть своє небажання працювати з політсилою кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

П'ятий президент України розповів про пріоритетність курсу на ЄС і НАТО для його команди, а також заявив про готовність створити сильну коаліцію.

Головним партнером "Європейської солідарності" Порошенко назвав партію Святослава Вакарчука "Голос". "Пропоную негайно стримати емоції виборчої кампанії, об'єднатися в першу чергу на європейській та євроатлантичній платформі", – заявив він.

"Час розкидати каміння минув. Настав час збирати каміння і продовжити будувати. Будувати гідне європейське майбутнє вільної, великої української держави. Саме за це проголосували виборці. Саме для цього "Європейська солідарність" прийшла в Верховну Раду і виконає свій обов'язок", – пообіцяв Порошенк .

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

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