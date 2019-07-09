"Мета – через 5 років!" Гриценко закликав до радикальних заходів щодо ЄС і НАТО

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко закликав новий парламент і кабмін ефективно використовувати найближчі п'ять років.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" він заявив, що влада повинна зробити все, щоб через п'ять років вийти на рівень розвитку країн ЄС і НАТО.

"Має бути новим парламентом і урядом розроблений стратегічний план реорганізації країни. Давайте встановимо амбітну мету – щоб через 5 років Україна вийшла на стандарти, які дають можливість серйозно говорити про вступ до НАТО і Європейського Союзу", – сказав Гриценко.

"Хтось вважає що це місія неможлива, а кажу, що mission is possible [місія можлива]. Можлива і повинна бути. Нам не треба ходити і просити у НАТО і ЄС дати нам план [щодо вступу], переговори і так далі. Це треба нам. Люди повинні відчувати кожного року, що змінюється", – зазначив він.

За словами Гриценка, для цього Україні потрібно забути слово "олігарх", зруйнувати монополії, створити конкурентне середовище для підприємців, створювати більше робочих місць і провести низку інших змін.

Анатолій Гриценко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко закликав Зеленського "оновити" в'язниці. За його словами, потрібно посадити кожного 5-го народного депутата нинішнього скликання.

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