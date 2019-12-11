Меркель назвала Путіна переможцем "нормандської" зустрічі – ЗМІ

Канцлерка ФРН Ангела Меркель нібито назвала президента Росії Володимира Путіна переможцем на саміті "нормандської четвірки", який відбувся в Парижі 9 грудня.

Про це повідомляє "Комерсант". Згідно з даними видання, Меркель про перемогу сказала особисто Путіну, однак зробила це без радості.

"Сьогодні ти переможець", – нібито сказала Меркель очільнику РФ, коли лідери Франції, України, Росії та Німеччини завершили вечерю і прямували на пресконференцію за підсумками саміту.

Меркель назвала Путіна переможцем на зустрічі в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зустріч в Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він підкреслив, що Україні вдалося добитися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.

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