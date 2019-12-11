Головна Новини
11 грудня • оновлено в 09:22
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Меркель назвала Путіна переможцем "нормандської" зустрічі – ЗМІ

8.7т
Читати матеріал російською

Канцлерка ФРН Ангела Меркель нібито назвала президента Росії Володимира Путіна переможцем на саміті "нормандської четвірки", який відбувся в Парижі 9 грудня.

Про це повідомляє "Комерсант". Згідно з даними видання, Меркель про перемогу сказала особисто Путіну, однак зробила це без радості.

Новини
Вираз обличчя Путіна поруч із Зеленським "підірвав" мережу: фотофакт

"Сьогодні ти переможець", – нібито сказала Меркель очільнику РФ, коли лідери Франції, України, Росії та Німеччини завершили вечерю і прямували на пресконференцію за підсумками саміту.

Меркель назвала Путіна переможцем на зустрічі в Парижі

Меркель назвала Путіна переможцем на зустрічі в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Володимир Путін Ангела Меркель Володимир Зеленський
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
70
15
Смішно
8
Цікаво
31
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Коммерсы уважили старенького ВОШЬдя, лизнули с проникновением ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вывсеврете!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Как обычно, никто этого не слышал, кроме российского издания.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги