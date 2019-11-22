Мер Одеси переніс операцію: стала відома причина. Відео

Мер Одеси Геннадій Труханов переніс екстрену операцію. За допомогою хірургічного втручання йому ліквідували наслідки спортивної травми.

Про це Труханів повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відеозвернення (щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Мер Одеси розповів, що почувається добре і подякував медикам за надану допомогу.

Мер Одеси переніс операцію Геннадій Труханов / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії 22 листопада відбулися обшуки. Співробітники СБУ, ДБР і Генпрокуратури провели слідчі дії в головній будівлі мерії на Думській площі й у приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

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