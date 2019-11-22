Головна Новини
22 листопада • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Мер Одеси переніс операцію: стала відома причина. Відео

814
Читати матеріал російською

Мер Одеси Геннадій Труханов переніс екстрену операцію. За допомогою хірургічного втручання йому ліквідували наслідки спортивної травми.

Про це Труханів повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відеозвернення (щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Кораблетроща танкера в Одесі: з'явилися деталі та шокове відео з дрона

Мер Одеси розповів, що почувається добре і подякував медикам за надану допомогу.

Мер Одеси переніс операцію

Мер Одеси переніс операцію

Геннадій Труханов / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії 22 листопада відбулися обшуки. Співробітники СБУ, ДБР і Генпрокуратури провели слідчі дії в головній будівлі мерії на Думській площі й у приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Михайло Бардін
Особа
Геннадій Труханов
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги