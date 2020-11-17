Мер Кривого Рогу Вілкул відмовився від участі в другому турі виборів

Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що не братиме участь у другому турі виборів міського голови.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі Криворізької міської ради. За словами Вілкула, причина його відмови – стан здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Здоров'я, на жаль, стало підводити, а працювати у півсили – це не моє. Усвідомлюючи відповідальність перед кожним криворіжанином, я не зможу брати участь у другому турі виборів", – сказав мер.

Вілкул назвав своїм "наступником" кандидата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтина Павлова, який через зняття з виборів чинного мера вийшов у другий тур.

Відзначимо, раніше лікар Вілкула Олена Климович заявила, що у посадовця виявили серйозні проблеми з серцево-судинною системою, і він потребує тривалого лікування.

Нагадаємо, Вілкул в першому турі виборів міського голови отримав 45,9% підтримки виборців. Його головний конкурент – представник партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик набрав 25,6% голосів.

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