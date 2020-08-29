Мер Івано-Франківська закликав до протестів проти посилення карантину

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади внести місто в "червону" зону і посилити карантин – необгрунтованим, і вважає, що його слід скасувати.

Виступаючи на міській площі 28 серпня, міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з таким рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідне відео опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Включення Івано-Франківська до "червоної" зони карантину – це політичне рішення ..., суб'єктивне і необгрунтоване ... критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Йде політичний шантаж Заходу України", – заявив Марцінків.

Він пояснив, що в число хворих коронавірусів влючая всіх пацієнтів з пневмонією і це зіпсувало статистику.

Мер запевнив, що місто не ігноруватиме розпорядження центральної влади, але водночас закликав жителів висловити мирний протест.

"Я закликаю у мирний спосіб висловлювати свій протест", – сказав він.

(Відео – Facebook Руслана Марцінківа)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні встановили нові зони адаптивного карантину, які почнуть діяти з 31 серпня.

У "червону" зону серед інших населених пунктів потрапив Івано-Франківськ.

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