'Мені пофіг!' З'явилося ще одне скандальне відео із Зеленським із Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому все одно, з ким підписувати перемир'я, аби повернути Україні окуповані території.

Свою позицію глава держави в емоційній формі озвучив під час спілкування з бійцями добровольчого батальйону в Золотому на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, один із воїнів сказав президенту, що ті, хто йдуть до перемир'я шляхом розведення військ, або іншими способами, тільки задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше.

Скріншот з відео

"Ми бачимо, як поводиться Росія: Абхазія, Карабах. Давайте будемо реалістами. Перемир'я з ними – це не перемир'я з "Л/ДНР", – зазначив доброволець.

"Та мені пофіг, із ким воно буде. Нам із вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", – відреагував Зеленський.

У відповідь на це один із бійців сказав, що коли Україна намагається швидко досягти перемир'я, то тільки заганяє себе в певні рамки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський влаштував перепалку з колишнім бійцем батальйону "Азов" у Золотому через акцію "Ні капітуляції".

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