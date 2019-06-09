Мендель звинуватила ЗСУ у вбивствах: українці здивували реакцією на заяву щодо Донбасу

Звинувачення прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах в житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі є брехнею.

Про це висловилися українці в опитуванні, яке провів сайт OBOZREVATEL.

У респондентів запитали: "У Зеленського звинуватили ЗСУ у вбивстві жителів Донбасу: що думаєте? ". Майже половина опитаних (49%) відповіли, що заяви Мендель є брехнею, і не треба підігравати пропаганді Кремля.

При цьому 33% відповіли, що на війні можливі "випадкові жертви серед мирного населення". І лише всього 18% заявили, що "прес-секретар Зеленського права, і ЗСУ не варто вестися на провокації".

Всього в опитуванні проголосували 32425 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах в житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

Заява Мендель про те, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах, викликало суспільний резонанс.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся