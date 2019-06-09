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Мендель звинуватила ЗСУ у вбивствах: українці здивували реакцією на заяву щодо Донбасу

5.3тЧитати матеріал російською

Звинувачення прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах в житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі є брехнею.

Про це висловилися українці в опитуванні, яке провів сайт OBOZREVATEL.

У респондентів запитали: "У Зеленського звинуватили ЗСУ у вбивстві жителів Донбасу: що думаєте? ". Майже половина опитаних (49%) відповіли, що заяви Мендель є брехнею, і не треба підігравати пропаганді Кремля.

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При цьому 33% відповіли, що на війні можливі "випадкові жертви серед мирного населення". І лише всього 18% заявили, що "прес-секретар Зеленського права, і ЗСУ не варто вестися на провокації".

Всього в опитуванні проголосували 32425 осіб.

Мендель звинуватила ЗСУ у вбивствах: українці здивували реакцією на заяву щодо Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах в житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

Заява Мендель про те, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах, викликало суспільний резонанс.

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЗСУопросДонбас
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мандель-тупая,ограниченная курва.секретутка,б..я.
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кирик вадим
кирик вадим
Помните высказывание - за спинами женщин и детей,??? команда зеленского, учите матчасть
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Почему,украинская власть не ставит вопрос,так..Почему,"руководство" днр/лнр разрешает своим боевикам ставить боевые точки в густонаселенных местах и,мкр.,и т.д.Заранее зная,о том,что с украинской стороны может(и должна)прийти ответка..Тем,более,что пушечные обстрелы боевики делают только с разрешения московских кураторов..Источник обстрелов-боевики..Это путинская даже не тактика,а стратегия войны..Почему,эта Мендель приблизительно ,вот с таким смыслом не скажет это..Короче..Менделю,да пенделя!
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