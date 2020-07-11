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Мендель відреагувала на чутки про вагітність від Зеленського

Політика
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Юлія Мендель натякнула, що інформація про її вагітність від Володимира Зеленскього – це фейк

Юлія Мендель натякнула, що інформація про її вагітність від Володимира Зеленскього – це фейк.

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель записала відео, в якому порадила звернути увагу на імена людей, що запустили чутки про нібито її вагітність від глави держави.

Під відео у своєму Instagram вона розмістила посилання на статтю 24 каналу про найгучніші фейки року (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Читайте, думайте і пам'ятайте: ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе", – заявила Мендель.

В публікації зазначається, що фейк про вагітність Мендель від Зеленського запустили журналіст Роман Реведжук у Facebook та лідер партії 5.10 Геннадій Балашов на YouTube. За словами останнього, чутки про вагітність ширяться урядовим кварталом.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями Мендель зізналася, що порвала стосунки з хлопцем через роботу на Зеленського.

УкраїнафейкипрезидентВолодимир ЗеленськийЮлія Мендель
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