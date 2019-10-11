"Відбивала" Зеленського від журналістки: Мендель знову потрапила в скандальне відео

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка відома своїми "нападами" на представників преси, знову застосувала фізичну силу до журналістки.

Інцидент трапився в четвер, 10 жовтня, на пресмарафоні глави держави. Підтверджувальне відео опублікувала в Facebook журналістка Юлія Забєліна, яка і стала новою "жертвою" Мендель (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що дівчина підійшла до Зеленського, щоб поставити своє питання, однак одразу ж біля неї з'явилася прессекретарка президента, яка спробувала відвести Забєліну, взявши її під лікоть.

Мендель знову "відбивала" Зеленського від журналістки

"Загалом, прессекретарку Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили. Вчора вже я мала можливість познайомитися з нею ближче. Вважала і вважаю, що прессекретарка президента повинна поводити себе більш шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала", – прокоментувала Забєліна.

"Свої питання я поставила, їх було більше, але формат обмежував. На фото момент, коли я хотіла поставити пару уточнювальних питань Зеленському до того, як мене почала відтісняти Мендель", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео й інших інцидентів. Мендель кілька разів відтісняла журналістів від Зеленського.

Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

1 жовтня перед початком брифінгу Зеленський звернувся до Мендель зі словами: "Ви ж нікого не штовхали, Юлю?"

9 жовтня президент "підколов" одного з журналістів, сказавши, щоб той підійшов, не боячись "дівчинки".

На пресмарафоні він виправдав прессекретарку, заявивши, що "буде захищати дівчинку".

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