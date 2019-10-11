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11 жовтня • оновлено в 20:38
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"Відбивала" Зеленського від журналістки: Мендель знову потрапила в скандальне відео

9.7т Читати матеріал російською

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка відома своїми "нападами" на представників преси, знову застосувала фізичну силу до журналістки.

Інцидент трапився в четвер, 10 жовтня, на пресмарафоні глави держави. Підтверджувальне відео опублікувала в Facebook журналістка Юлія Забєліна, яка і стала новою "жертвою" Мендель (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що дівчина підійшла до Зеленського, щоб поставити своє питання, однак одразу ж біля неї з'явилася прессекретарка президента, яка спробувала відвести Забєліну, взявши її під лікоть.

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Мендель знову "відбивала" Зеленського від журналістки

Мендель знову "відбивала" Зеленського від журналістки

"Загалом, прессекретарку Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили. Вчора вже я мала можливість познайомитися з нею ближче. Вважала і вважаю, що прессекретарка президента повинна поводити себе більш шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала", – прокоментувала Забєліна.

"Свої питання я поставила, їх було більше, але формат обмежував. На фото момент, коли я хотіла поставити пару уточнювальних питань Зеленському до того, як мене почала відтісняти Мендель", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

  • Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео й інших інцидентів. Мендель кілька разів відтісняла журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

  • 1 жовтня перед початком брифінгу Зеленський звернувся до Мендель зі словами: "Ви ж нікого не штовхали, Юлю?"

  • 9 жовтня президент "підколов" одного з журналістів, сказавши, щоб той підійшов, не боячись "дівчинки".

  • На пресмарафоні він виправдав прессекретарку, заявивши, що "буде захищати дівчинку".

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Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Тупое создание которое ничему не учится.
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Н Олег
Н Олег
р@гульское хамло опять пытается прорваться на приватную беседу с президентом ... ответы не интересуют --- важно участие в провокации ...
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Для формальной беседы, общепринятая дистанция 1,5 метра... все правильно делает, охраняет своего начальника от всяких шмар, мужского и женского рода
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