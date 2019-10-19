Мендель показала, чим годували Зеленського в Латвії: відео

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що під час візиту до Латвії їх пригощали стравами молекулярної кухні.

Відповідний пост з'явився на сторінці прес-секретаря в Instagram. У ньому дівчина показала, як виглядала одна зі страв (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Страви молекулярної кухні готують не для того, щоб нагодувати людину, а щоб довести, що куховарство може бути мистецтвом.

Замість звичайного посуду, кулінари молекулярної кухні використовують центрифугу, сухий лід, азот, вакуумне приготування. А замість приправ – спеціальні компоненти з невідомими нам назвами, як агар-агар, мальтодекстрин, смоли та ін. Так можна з будь-якого продукту отримати пар, піну, морозиво чи гель", – написала вона.

"У склянці шматочки моркви. Дуже цікавий досвід", – додала Мендель.

Юлія Мендель ОП

Нагадаємо:

Пресслужба Офісу президента потрапила в курйозну ситуацію, висвітлюючи поїздку українського глави в Латвію.

Так, на сторінці відомства у Facebook у підписі до фотографій українського глави спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.

Пізніше в ОП заявили, що співробітник, який написав цей пост, отримав стягнення та географічний атлас "у подарунок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Мендель припустилася помилки, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv. Після цього інциденту вона вибачилась.

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