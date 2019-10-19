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19 жовтня • оновлено в 22:42
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Мендель показала, чим годували Зеленського в Латвії: відео

2.2т Читати матеріал російською

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що під час візиту до Латвії їх пригощали стравами молекулярної кухні.

Відповідний пост з'явився на сторінці прес-секретаря в Instagram. У ньому дівчина показала, як виглядала одна зі страв (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Страви молекулярної кухні готують не для того, щоб нагодувати людину, а щоб довести, що куховарство може бути мистецтвом.

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Замість звичайного посуду, кулінари молекулярної кухні використовують центрифугу, сухий лід, азот, вакуумне приготування. А замість приправ – спеціальні компоненти з невідомими нам назвами, як агар-агар, мальтодекстрин, смоли та ін. Так можна з будь-якого продукту отримати пар, піну, морозиво чи гель", – написала вона.

"У склянці шматочки моркви. Дуже цікавий досвід", – додала Мендель.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

ОП

Нагадаємо:

  • Пресслужба Офісу президента потрапила в курйозну ситуацію, висвітлюючи поїздку українського глави в Латвію.

  • Так, на сторінці відомства у Facebook у підписі до фотографій українського глави спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.

  • Пізніше в ОП заявили, що співробітник, який написав цей пост, отримав стягнення та географічний атлас "у подарунок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Мендель припустилася помилки, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv. Після цього інциденту вона вибачилась.

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Особа
Юлія Мендель
Місце
Латвія
Теги
Офіс президента видео політика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
класс, спасибо, теперь хоть знаем, чем клоун занимается во время зарубежных поездок! Интересно, сколько на это тратится народных денег "слугами народа"?
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Waix Alex
Waix Alex
Когда нибудь эта зверина покинет свой пост,
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Господи. Мало того что юлька. Так еще и мендель. Кто там на марию захарову гонит? Вы на эту мАндуль посмотрите. Мати божа,цариця небесна....
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