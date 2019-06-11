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Мендель перейшла на крик, виправдовуючись за звання друга Зеленського. Відео

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Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не стримала емоцій, виправдовуючись за звання "лейтенанта", яке присвоєно першому заступнику СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.

Вона виступила 11 червня на спільному брифінгу із заступником глави Адміністрації президента Русланом Рябошапкою (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Звання лейтенанта насправді не дає ніяких кар'єрних преференцій", — сказала Мендель.

"Воно (звання. – Ред.) потрібне для того, щоб людина в правоохоронних органах мала доступ до секретної інформації, і цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрний ріст. Це те, що він повинен мати для отримання доступу до потрібної інформації", — підкреслила вона.

Їй нагадали, що Баканов був рядовим запасу. "Ну, це ж не генерал", — виправдалася Мендель.

"Питання не в тому, яке він отримав звання. У багатьох спецслужбах керівниками були люди, які є цивільними. І, можливо, тут експеримент буде для нас вдалий, коли людина не з "системи", яка не зашорена догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатний зробити реформу СБУ", — додав Рябошапка.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

Скріншот відео

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Скріншот відео

Іван Баканов

Іван Баканов

24 канал

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Особи
Юлія МендельІван БакановВолодимир ЗеленськийРуслан Рябошапка
Місце
Україна
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Смотрю на фото и не понимаю:или жара действует, или какие-то внутренние проблемы. Ни намека на улыбку или что-то подобное: очень унылый вид - депрессия (?).Есть там какие-то имидж-мэйкеры? Народ хочет оптимизма.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А себе Шаурмэн звание фельдмаршал сразу прицепит? Это на паРРаше в порядке вещей всякой дряни решали навешивать. Тот же Шойгу. Или сам Пуйло. Теперь эта сволочь Зе подобное устроил у нас. Надолго?
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Славина Антонина
Славина Антонина
ДОСТУП до секретної інформації....мда...
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