"Поговорю з Трепаком": нардеп спалив у Раді зв'язки з прокуратурою. Фотофакт

Народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як вирішити питання з прокуратурою.

Переписка парламентарія зі співрозмовником, підписаним як "Саша Яровий", в середу, 15 жовтня, потрапила в кадр "Страны" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у Медяника на засіданні задзвонив телефон. Він скинув виклик і попросив співрозмовника написати йому в месенджері Telegram, так як йде голосування.

Медяник спалив зв'язки з прокуратурою

Наводимо діалог між Медяником і Яровим:

Яровий: 1) раніше ми працювали в зв'язці з ГПУ. Нам давали прокурора виконавця – і самі йому писали, все що потрібно зробити, попередньо погодивши з Юрою (чи можна зараз так організувати роботу?) 2) океан/цукор вже дзвонять, запитують – що зробили за тиждень? Можна нас зістикувати з тим прокурором, на кого це розпишуть. Клієнту нічого не показати – підуть до інших. 3) організовується система лобістів (чи можна нас акредитувати в цьому русі?) І якщо у тебе щось не виходить – не соромся, говори, як є. Ми налаштовані підключатися і допомагати або посилювати позиції.

Медяник: Зелене світло є тільки у нашої юридичної фірми. І всі справи тільки через наших адвокатів. Щодо цукру сьогодні теж буду говорити. Дай мені прізвища тих, у кого справа Океану в ГП.

Яровий: Ок.

Медяник: По цукру з Трепаком (заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки – Ред.) поговорю.

Яровий: Ок.

Медяник: Цукор справа в НАБУ.

На цій фразі Медяник, якому довелося відволіктися, закінчив спілкування. Відзначається, що Яровий – це бізнесмен із Дніпра, який у діловому контакті з нардепом.

Медяник в Раді спалив зв'язки з прокуратурою Страна

Що відомо про Медяника

Примітно, що нардеп – член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Його батько Анатолій Медяник (помер у 2017 році) – колишній начальник спецпідрозділу з боротьби з корупцією і оргзлочинністю СБУ в Дніпропетровській області. А хрещений батько – Анатолій Клименко, нардеп IV скликання.

Раніше Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі. Він також був координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області.

Згідно з декларацією за 2018 рік, у Медяника п'ятеро дітей, а в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв. м. Два автомобілі (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Медяник у Раді спалив зв'язки з прокуратурою ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на переписці під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.

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