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"Медведєв як власник борделю": озвучено найстрашніший удар для Росії

9.5тЧитати матеріал російською

Заяви прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про майбутні вибори президента України і готовність до діалогу не є правдивими.

Про це заявив російський політик Леонід Гозман на "Радіо Свобода", коментуючи висловлювання глави кабміну РФ.

"Така заява Медведєва у мене викликає асоціації знаєте з чим? Якби, наприклад, власниця борделю прийшла до школи читати лекцію про моральність. Не нашій владі розповідати, які вибори чесні, а які не чесні, за того неподобства, яке коїться у нас. Російська влада, звісно, визнає будь-якого президента, який буде обраний. Хто їм зручний — сказати, звісно, дуже важко", — зазначив він.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

РТ

За словами Гозмана, влада РФ боїться не конкретного президента.

Леонід Гозман

Леонід Гозман

"Радіо Свобода"

"Для російської влади найжахливіше — це те, що люди у нас побачать або можуть побачити, що насправді можна обирати президентів, можна переобирати, усунути, якщо набрид, і так далі. Що народ може бути суб'єктом вибору — це для них найстрашніший удар", — наголосив він.

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"Я думаю, що їхнє озвіріння проти України, яке ми, на жаль, спостерігаємо постійно і на рівні заяв, і на рівні реальних військових дій, пов'язане значною мірою з тим, що вони панічно бояться прикладу, який показує український народ. Те, що у вас можливий вільний вибір — ось це, звісно, страшний удар по нашій владі. І саме тому ми вам дуже бажаємо успіхів. Успіх України у демократичному розвитку — це дуже важливий фактор для Російської Федерації", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва після президентських виборів в Україні буде готова до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлене.

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Особи
Дмитро МедведєвЛеонід Гозман
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
О,да. Российские власти знают о выборах все. А Порошенко сейчас использует опыт и методики Назарбаева. И что? Без разницы, кто в итоге будет в победителях. Поскольку Россия может использовать каждого из кандидатов, просто по разному, ибо у каждого из них свои заморочки. И Украине тоже в целом пофиг, поскольку она уверенно катится под горку, а там нет кандидата, способного удержать падение. Так что, смотрим шоу, делаем ставки.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Kirlackaj Viola, рашистские власти знают все о фальсификации. Если есть тактика по любому победителю то почему ждут пока уйдет Порошенко? А он возьмет и не уйдет. Что тогда?
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