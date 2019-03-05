"Медведєв як власник борделю": озвучено найстрашніший удар для Росії

Заяви прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про майбутні вибори президента України і готовність до діалогу не є правдивими.

Про це заявив російський політик Леонід Гозман на "Радіо Свобода", коментуючи висловлювання глави кабміну РФ.

"Така заява Медведєва у мене викликає асоціації знаєте з чим? Якби, наприклад, власниця борделю прийшла до школи читати лекцію про моральність. Не нашій владі розповідати, які вибори чесні, а які не чесні, за того неподобства, яке коїться у нас. Російська влада, звісно, визнає будь-якого президента, який буде обраний. Хто їм зручний — сказати, звісно, дуже важко", — зазначив він.

Дмитро Медведєв РТ

За словами Гозмана, влада РФ боїться не конкретного президента.

Леонід Гозман "Радіо Свобода"

"Для російської влади найжахливіше — це те, що люди у нас побачать або можуть побачити, що насправді можна обирати президентів, можна переобирати, усунути, якщо набрид, і так далі. Що народ може бути суб'єктом вибору — це для них найстрашніший удар", — наголосив він.

"Я думаю, що їхнє озвіріння проти України, яке ми, на жаль, спостерігаємо постійно і на рівні заяв, і на рівні реальних військових дій, пов'язане значною мірою з тим, що вони панічно бояться прикладу, який показує український народ. Те, що у вас можливий вільний вибір — ось це, звісно, страшний удар по нашій владі. І саме тому ми вам дуже бажаємо успіхів. Успіх України у демократичному розвитку — це дуже важливий фактор для Російської Федерації", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва після президентських виборів в Україні буде готова до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлене.

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