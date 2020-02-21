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21 лютого • оновлено в 16:31
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Медведчук засвітив свій телефон і контакти у WhatsApp: опубліковано відео

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Список контактів народного депутата, лідера фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука потрапив в поле зору журналістів.

Видання TK Media опублікувало відео, на якому видно чати політика в месенджері WhatsApp (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Медведчук засвітив свій телефон і контакти у WhatsApp. Відео

Телефон, яким користується Медведчук, нагадує Galaxy Z Flip - новинку південнокорейської компанії Samsung. У США такий гаджет коштує 1380 доларів (майже 34 тисячі гривень). В Україні така модель ще не продається офіційно.

Телефон Медведчука

Телефон Медведчука

TK Media

Телефон Медведчука

Телефон Медведчука

TK Media

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip

samsung.com/ua

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip

samsung.com/ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступника Офісу президента України Сергія Трофімова зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton вартістю майже 2 тисячі євро.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна Київ
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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