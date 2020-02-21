Список контактів народного депутата, лідера фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука потрапив в поле зору журналістів.
Видання TK Media опублікувало відео, на якому видно чати політика в месенджері WhatsApp (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).
Телефон, яким користується Медведчук, нагадує Galaxy Z Flip - новинку південнокорейської компанії Samsung. У США такий гаджет коштує 1380 доларів (майже 34 тисячі гривень). В Україні така модель ще не продається офіційно.
Телефон Медведчука
TK Media
Телефон Медведчука
TK Media
Samsung Galaxy Z Flip
samsung.com/ua
Samsung Galaxy Z Flip
samsung.com/ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступника Офісу президента України Сергія Трофімова зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton вартістю майже 2 тисячі євро.
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