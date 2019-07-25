Медведчук запропонував Зеленському змінити Конституцію: про що мова

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що готовий об'єднатися зі "Слугою народу" для зміни Конституції.

Про це одіозний політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"З урахуванням того, що мається на увазі кількісний склад фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" (а це 50 осіб) і тих депутатів, які вже на сьогодні пройшли й будуть у фракції "Слуги народу", ми точно можемо внести зміни до Конституції щодо особливого статусу", – зазначив він.

Медведчук додав, що особливий статус Донбасу є головною частиною Мінських домовленостей поряд із ухваленням закону про амністію, закону про вибори, введенням в дію закону про особливий статус, внесенням змін до Конституції в частині особливого статусу.

"Тут ми готові допомогти партії "Слуга народу" і разом створити цю конституційну більшість, щоб проголосувати за ці зміни. Якщо мир, програма миру, реалізація миру на Донбасі дійсно буде найголовнішим стратегічним завданням для тієї партії, яка створить коаліцію", – підкреслив він.

Віктор Медведчук Опозиційна платформа

Лідер "ОПЗЖ" вважає, що спершу потрібно "встановити мир і припинити бойові дії", а вже потім вирішувати інші державні питання.

"А потім уже (або паралельно разом із цим) вирішувати питання економічного характеру, організаційного, формування органів влади і управління. Питання миру все одно на першому місці. І в цій ситуації ми готові надати таке сприяння для того, щоб конституційною більшістю внести зміни до Конституції. Природно, ми будемо підтримувати і голосування інших законів, які представляють політичну частину Мінських домовленостей, які я перерахував. Думаю, що парламент насамперед повинен сконцентруватися саме на цьому", – підсумував Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук не планує зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, але не відмовиться, якщо надійде відповідна пропозиція.

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