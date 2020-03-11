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11 березня • оновлено в 14:12
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Георгій Тука
Георгій Тука
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Всі статті автора

Медведчук поднимает ставки, Зеленский должен ответить

8.4т
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10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук провел встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая была посвящена "созданию парламентского измерения "нормандского формата".

В том, что произошла встреча Медведчука с Путиным, я не вижу ничего особенного. Всё это укладывается в общий контекст.

Что касается реализации проекта "межпарламентской платформы", то налицо обострение конкуренции в пророссийском сегменте украинского политикума. С моей точки зрения, Медведчук активизировал все свои усилия для того чтобы не потерять собственную значимость для реализации различных проектов по взаимоотношениям между Украиной и Россией.

Что касается стратегического направления, то, с моей точки зрения, это удачный антиукраинский проект. Медведчук работает системно. Надо отдать ему должное: он враг, но враг опытный.

Какова главная цель? В парламентах Франции и Германии найдут по 10-15 пророссийских продажных политиков, их объединят в пул. Потом с этими мерзавцами будут проводить какие-то "сходняки" – круглые столы, конференции и т.д. Они периодически будут собираться в разных городах мира. Те информационные посылы, которые будут разрабатываться в Кремле и озвучиваться на этих мероприятиях, будут преподносить французскому и немецкому обывателю как точка зрения парламентов Франции и Германии.

Таким образом будет оказываться политическое давление на руководство этих стран, чтобы подталкивать их к тому, чтобы те, в свою очередь, оказывали давление на власть Украины по сценарию, разработанному в Кремле.

На "сходняках" будут выдаваться некие посылы, например: "Украина не выполняет Минские соглашения", "Украина не делает того", "Украина должна сделать то". Всё это будет укладываться в контекст российской политики в отношении Украины, в том числе Донбасса и Крыма. Благодаря международному пулу, эта кремлевская точка зрения будет транспонирована в точку зрения международного сообщества.

Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, коллаж

Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, коллаж

Что должна сделать украинская власть, чтобы противостоять опытному врагу? К сожалению, ни со стороны предыдущего руководства, ни со стороны нынешнего я не вижу вообще никакого системного противостояния пророссийским силам.

Если Порошенко опирался на ультранационалистический электорат, таким образом сужая свое поле деятельности, то Зеленский старается, извините за выражение, одной задницей усидеть на двух стульях. Такого не бывает в природе – в конце концов, задница просто треснет.

Такими своими действиями Медведчук фактически поднимает ставки в позиции Зеленского. Ему придется делать какой-то выбор – "за умных" или "за красивых".

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Автор
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Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Одне слово - "мертвечук"!(((
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