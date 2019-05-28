"Медведчук не єдиний": правозахисниця розвіяла міф про "суперпереговорника"

Ефективність глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука як посередника в переговорах зі звільнення українських полонених можна поставити під сумнів.

Про це в ефірі ObozTV розповіла правозахисниця Марія Томак, коментуючи заяву Медведчука про вихід із переговорного процесу щодо Донбасу.

Томак зауважила, що за останні декілька років із Криму і Росії були звільнені Надія Савченко, Геннадій Афанасьєв, Юрій Солошенко, Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров.

"За моєю інформацією, завдяки втручанню Ангели Меркель і турецького президента Ердогана. Медведчук світився там на якихось етапах, грав роль кур'єра. Прилітав за ними на літаку, там була й Ірина Геращенко, вони цих людей забирали. Наскільки він у переговорах відігравав значну роль – мені невідомо", – уточнила вона.

Новини Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу

Водночас правозахисниця згадала про інтерв'ю Медведчука "Новой газете", в якому він обіцяв боротися за звільнення українських в'язнів.

"Але, як ми бачимо, особливого прогресу немає", – констатувала Томак.

Вона не виключила, що президент РФ Володимир Путін міг використовувати Медведчука для своїх політичних ігор.

"Ставлю під сумнів його (Медведчука. – Ред.) ефективність. Хоча у нас заведено вважати, що це супер-переговорник, що без нього взагалі нічого неможливо зробити... Але я так не думаю", – наголосила експерт.

Томак закликала шукати нових переговорників за межами України.

"Вибачте, але Медведчук не єдина людина, яка може з Путіним говорити. Є багато інших людей. Є міжнародні лідери, з якими Путін не може собі дозволити не говорити. Та ж Меркель, Олланд, колишні генсеки ООН і т.д.", – підсумувала вона.

Віктор Медведчук 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського "не бачить" Віктора Медведчука в ролі посередника на переговорах із РФ.

Медведчук оголосив, що йде з контактної групи щодо питань Донбасу. Він пояснив своє рішення небажанням співпрацювати з новим главою України й неприйняттям його точки зору щодо встановлення миру на сході.

У Кремлі висловили жаль, що кум Путіна відсторонився від переговорів. Як зазначив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, Медведчук "неодноразово доводив і показував свою ефективність".

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