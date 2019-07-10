Медведчук і Бойко знову поїхали на уклін до Москви: всі подробиці

Прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв 8 липня зустрівся зі скандальним лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком і кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Вони зібралися у штабі партії "Єдина Росії", повідомляє пропагандистський ресурс РИА "Новости".

Також на зустрічі були присутні ще один член "Опоплатформи" Вадим Рабінович, власник телеканалу NewsOne Тарас Козак і представник РФ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов.

Бойко і Медведчук на зустрічі із Медведєвим RIA Kremlinpool

У ході переговорів Медведчук заявив, що між Україною і країною-агресором нібито назрів міжпарламентський діалог. Також він пообіцяв, що за підсумками зустрічі з прем'єром держави-окупанта буде підготовлений меморандум про співпрацю.

"Україна втомилася від агресії, яка їй нав'язувалася попереднім керівництвом, але і Зеленський (президент України. – Ред.), не поспішає у питаннях миру", – додав скандальний кум Путіна.

Також Медведчук заявив, що без співпраці з Росією неможливо досягти миру на Донбасі.

Зі свого боку російський прем'єрміністр Медведєв зазначив, що діалог між партіями РФ і України згорнуто, а це, на його думку, неправильно. "Ми підтримуємо бажання "Опоплатформи – За життя" його відновити", – сказав Медведєв.

Крім того, він побажав одіозній політсилі удачі на виборах і заявив, що путінська "Єдина Росія" готова говорити на будь-які теми з українськими депутатами.

Що стосується політики Зеленського, то Медведєв зазначив, що Росія поки не отримала чітких сигналів про те, який курс він проводитиме.

Згаданий вище власник скандального NewsOne Козак також не упустив можливість висловитися на зустрічі з Медведєвим. Він підтвердив, що телеміст з Москвою, який викликав шквал обурень в Україні, не відбудуться в країні цілях безпеки, однак в РФ скасований не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Медведчук і Бойко вже їздили до Москви на зустріч із прем'єрміністром Росії Дмитром Медведєвим і головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна має зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на кримінальну справу".

Зі свого боку СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їхнім заявам".

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку із польотом до Москви Бойка і Медведчука.

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