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5 березня • оновлено в 01:14
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Зеленський натякнув на відстрочку другого етапу медреформи в Україні

2.3т
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Президент України Володимир Зеленський натякнув на відстрочку запуску другого етапу медичної реформи (запланованого на 1 квітня), заявивши, що з такими ініціативами не варто поспішати.

Про це глава держави сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня. Він подякував міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій за сміливість і те, що вона залишилася з евакуйованими українцями в Нових Санжарах.

"Складно підняти на ноги пацієнта, якому довгі роки замість нормального лікування давали пустушки і чай із ромашкою. І я дійсно дякую пані Скалецькій... за сміливість. Але в нашій медицині сміливість не може мати разового характеру. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи з 1 квітня", – сказав Зеленський.

Президент на засіданні Ради 4 березня

Президент на засіданні Ради 4 березня

president.gov.ua

Він вказав на неготовність місцевої влади брати на себе відповідальність, а також на брак фінансування.

"Майже щодня у нас протести в різних медичних установах. Люди бояться закриття лікарень, лікарні бояться звільнень, місцева влада не готова брати на себе відповідальність, недостатньо фінансування і так далі.

Є багато питань до тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. А значить, головне питання: а куди ми поспішаємо? Куди ми летимо? Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну?" – запитав Зеленський.

Президент на засіданні Ради 4 березня

Президент на засіданні Ради 4 березня

president.gov.ua

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Реформи Зеленського Медичні нововведення в Україні медична реформа Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика Міністерство охорони здоров'я реформа
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Ну всё! Теперь xoxлы точно запануют!
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