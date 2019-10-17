"Матиме вплив Зеленського!" Герасимов розкритикував закон про ДБР

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що законопроєкти 2116 і 2116-1 перетворять Державне бюро розслідувань у автономний орган, підконтрольний винятково президенту.

Про це заявив співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов з трибуни парламенту. Він вважає, що ці документи передбачають вплив на орган.

"Законопроект передбачає серйозні ризики впливу на ДБР, а саме, прямого впливу президента. Так, навіть положення про раду громадського контролю ДБР та порядок її формування буде затверджувати президент України", – сказав він.

Парламентар наголосив, що даним проектом закону директор ДБР отримує повноваження, які позбавляють незалежності дисциплінарну комісію, що має контролювати діяльність інституції.

Артур Герасимов, Володимир Зеленський

Новини Директор ДБР Труба використовує незадеклароване авто

"Даний законопроект наділяє директора ДБР настільки широкими повноваженнями, що вони матимуть авторитарний характер. А його адміністративні повноваження дозволятимуть йому утворювати апарат директора ДБР, який може робити все що завгодно, нікому не бути підконтрольним і виконувати вказівки тільки однієї людини.

Також цим законопроектом позбавлено незалежності дисциплінарну комісію ДБР. Адже кількість членів комісії збільшено з 5 до 7, з яких 4 призначаються особисто директором ДБР", – підкреслив політик.

Герасимов звернув увагу на те, що розслідування "справи моряків" ДБР ставить під сумнів можливість втримати позицію щодо рішення міжнародного трибуналу про те, що Росія неправомірно затримала українських моряків і Україна діяла у межах власного і міжнародного законодавства.

"Якщо подивитися, як сьогодні працює Державне бюро розслідувань, то варто в назві цього органу прибрати слово Україна. Адже ми бачимо багато кейсів, коли діями ДБР, підтримується повністю російська риторика. Зокрема, коли українське ДБР робить кроки для того аби змінити попередній висновок Міжнародного трибуналу по морському праву у Гамбурзі, який є на користь України", – сказав парламентар.

Підсумовуючи він наголосив: "Виникає питання на яку країну працює це бюро розслідувань".

Як писав OBOZREVATEL, Конституційний Суд відмовився відкривати провадження за поданням нардепів перевірити на конституційність норму закону “Про Державне бюро розслідувань”, яка передбачає звітування директора відомства перед президентом, урядом і парламентом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!