Масштабна корупція на митниці: Уманський назвав величезну суму, яку щороку втрачає бюджет

В результаті масштабної корупції на українській митниці і в податковій, державний бюджет втрачає від $120 до $180 млрд на рік.

Як заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" колишній міністр фінансів, а нині радник голови Офісу президента України Ігор Уманський, тіньові схеми в митній і податковій службах приносять їхнім творцям $ 12-15 млрд на місяць (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігор Уманський розповів про корупцію на митниці

"І якщо бюджет ці кошти не отримав, то хто ж їх отримав? Система, яка отримує цей додатковий прибуток для себе, зацікавлена, щоб все залишалося так, як є на сьогоднішній день", – зазначив він.

За словами ексглави Мінфіну, в Україні прем’єр-міністри змінюються, а люди, які керують тіньовими доходами на митниці, залишаються.

Він висловив думку, що після зміни голів митниці Максима Нефьодова і податкової Сергія Верланова корупційна система буде працювати так само, як і до цього.

Також Уманський підкреслив, що бенефіціарів цієї системи дуже багато – більше 30 осіб.

"Щоб подібні групи впливали на кадрові рішення – раніше такого ніколи не було", – додав ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що звільнення Нефьодова і Верланова – це продовження політики витіснення з уряду антикорупціонерів.

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