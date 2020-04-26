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26 квітня • оновлено в 16:23
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Масштабна корупція на митниці: Уманський назвав величезну суму, яку щороку втрачає бюджет

2.2т
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В результаті масштабної корупції на українській митниці і в податковій, державний бюджет втрачає від $120 до $180 млрд на рік.

Як заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий" колишній міністр фінансів, а нині радник голови Офісу президента України Ігор Уманський, тіньові схеми в митній і податковій службах приносять їхнім творцям $ 12-15 млрд на місяць (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ігор Уманський розповів про корупцію на митниці

Ігор Уманський розповів про корупцію на митниці

"І якщо бюджет ці кошти не отримав, то хто ж їх отримав? Система, яка отримує цей додатковий прибуток для себе, зацікавлена, щоб все залишалося так, як є на сьогоднішній день", – зазначив він.

За словами ексглави Мінфіну, в Україні прем’єр-міністри змінюються, а люди, які керують тіньовими доходами на митниці, залишаються.

Він висловив думку, що після зміни голів митниці Максима Нефьодова і податкової Сергія Верланова корупційна система буде працювати так само, як і до цього.

Також Уманський підкреслив, що бенефіціарів цієї системи дуже багато – більше 30 осіб.

"Щоб подібні групи впливали на кадрові рішення – раніше такого ніколи не було", – додав ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що звільнення Нефьодова і Верланова – це продовження політики витіснення з уряду антикорупціонерів.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Сергій Верланов Максим Нефьодов Ігор Уманський
Місце
Україна
Теги
корупція Державна митна служба України Державна податкова служба (ДПС) Міністерство фінансів
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
блин, опять все тоже: кое-кто кое-где у нас порой что-то творит! Ну если все знаешь - выйди и расскажи, назови фамилии, покажи документальные подтверждения. А так - мышиная возня или пауки в банке. Дерутся за "жирные" должности и все. А клоун слушает да ест. Скоро уши в экран влазить не будут. Может тогда видосики перестанет снимать?
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