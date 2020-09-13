"Я лично познакомила дедушку с Ермаком. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Они нашли общий язык с Андрюшей - как закончить эту войну"

Маша, которая знает как "закончить войну" - вот кто решает судьбы страны... Всякое видел, но чтобы на переговоры во время войны, когда гибнут люди, на переговоры со страной-агрессором, президент Украины выдвинул человека потому, что девочка-модель "дружит" с главой Офиса президента и попросила куда-то пристроить дедушку, который вышел на пенсию много лет назад, чтобы ему не было скучно, и в результате 87-летнего дедушку, который всегда высказывал пророссийские и антиамериканские взгляды, назначают в Трехстороннюю контактную группу с участием Германии, Франции, к решениям которой притянуты взгляды ведущих политиков мира...

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации.

У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну".

Посмотрите видео интервью Марии Фокиной - внучки представителя Украины в Трехсторонней контактной группе: https://www.youtube.com/watch…

А кто знает, есть ли у Андрюши какие-то знакомые девушки, у которых есть дедушки, которые поменяют пророссийскую политику Зеленского?

"95-й квартал" побоится конечно, про такое шутить, но, пожалуйста, если кто знаком с их конкурентами из "Дизель-шоу" - передайте, пожалуйста, ведь это готовый суперпопулярный номер, пригласить Машу вместе с дедушкой, чтобы они рассказала про то, как они вместе с Андрюшей планируют "закончить войну". Здесь все сказано про "новые лица", социальные лифты, и когда Зеленский снова будет на кадровый голод жаловаться, покажите ему фото, голода явно нет...

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